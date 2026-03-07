Sheinbaum hace un llamado a los jovenes a rechazar cualquier tipo de violencia

Desde Chimalhuacán, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las jóvenes estudiantes a defender sus derechos, aspiraciones y rechazar cualquier tipo de violencia.

En el marco del 8M, al inaugurar el Bachillerato Nacional Plantel Chimalhuacán en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.294, la jefa del Ejecutivo pidió a los jóvenes estudiantes respetar a las mujeres y erradicar cualquier conducta violenta dentro de las aulas.

“A todas las jóvenes les digo: No dejen que nadie le robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser. Lo que quieran ser. Y a todos los jóvenes hay que respetar no nada de violencias contra las mujeres ni entre ustedes, nada, cero”, expresó.

La mandataria federal aconsejó a los jóvenes a no asumir como verdad todo lo que está en las redes sociales y el internet.

“Las redes sociales no siempre dicen la verdad, no siempre tienen la información suficiente y muchas veces son los propios algoritmos quienes les hacen pensar de una manera”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca para garantizar que 2 mil 160 jóvenes del oriente del Estado de México tengan acceso a la educación como un derecho.

“Ya cumplimos las tres aquí: estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa; ya desaparecimos el examen del Comipems; vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, informó.

Claudia Sheinbaum recordó que desde el inicio de su administración propuso la creación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuyo objetivo es acercar los servicios públicos a través de obras de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos como el inaugurado hoy en Chimalhuacán.