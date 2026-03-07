Más que un reconocimiento, es un compromiso: General Cruz Toledo

Ser una de las pocas mujeres con el grado de General Brigadier en el Ejército Mexicano, es más un compromiso para continuar con su preparación que un motivo de reconocimiento, consideró la médico militar Blanca Elisi Cruz Toledo.

“Más que un reconocimiento, es un compromiso que tenemos, el de seguir preparándonos, de hacer un trabajo bien y honorable, comprometida con mi institución, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

“Porque si, en determinado momento, somos un ejemplo para los demás, vale la pena todo el esfuerzo que uno hace”, dijo la general brigadier, quien, además es la directora del Centro Gerontológico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el marco de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la general Cruz Toledo reconoció que la dependencia se ha abierto sus puertas a este sector de la población, para favorecer su desarrollo profesional.

Hace aproximadamente 20 años el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, en ese entonces, abrieron la oportunidad para que se ingresara a los planteles militares, que se hicieron mixtos; al Heroico Colegio Militar, la Escuela de Oficiales de Sanidad se volvió mixta, la Escuela de Enfermeras también se volvió mixta, y más tarde a las unidades, las diferentes unidades del Ejército"

“Entonces, cada vez hay mayor apertura para que las mujeres nos podamos desarrollar en todos los ámbitos que hay de las Fuerzas Armadas”, dijo la mando castrense.

Cruz Toledo es originaria de Reforma de Pineda, en el estado de Oaxaca, la joven y menor de cinco hijos sorprendió a sus padres cuando les dijo que quería combinar estudios relacionados con las ciencias de la salud y ser integrante del Ejército Mexicano.

El ejemplo de la medicina lo recibió de parte de su abuelo, médico de profesión; y de la labor de los militares, cada que llegaban a su comunidad cuando había inundaciones.

EN 1988 causó alta en lo que era la Escuela Militar de Enfermeras, ahora Escuela Militar de Enfermería, al graduarse laboró dos años en el Hospital Central Militar, y en 1991 ingresó a lo que ahora es la Escuela Militar de Medicina.

Desde niña quería ser médico, puesto que mi abuelo era médico, tenía el ejemplo ahí en la casa, yo veía como curaba a los pacientes y eso me gustaba"

“Pero también tenía una fuerte admiración por el Ejército Mexicano, cerca de donde yo vivo está un batallón del Ejército Mexicano y cuando había desastres, inundaciones; porque en el pueblo de donde yo soy hay varios ríos, entonces, se inundaba y siempre llegaban a auxiliarnos”, recordó.

La general brigadier Cruz Toledo ahora está a cargo de un novedoso centro especializado en el cuidado de la salud de los adultos mayores.

El Centro Gerontológico, este es el primer centro que existe en las Fuerzas Armadas en donde nos encargamos de fomentar, promover y ayudar a los adultos mayores a tener un envejecimiento sano y saludable"

“A que sean adultos mayores activos, independientes, que estén integrados con su familia y en la sociedad, y lo hacemos mediante un equipo de gerontólogos, que son los especialistas en envejecimiento, que hacen programas especiales para ellos de acuerdo si les detectan alguna disminución en sus capacidades, ya sea de actividades instrumentales o de la vida diaria”, explicó la especialista.

La general Cruz Toledo realizó un llamado a las mujeres para que busquen en el abanico de opciones que ofrece la Defensa, esa posibilidad de desarrollo profesional.

“Quiero invitar a todas las jovencitas que sepan que tienen el potencial de hacer lo que quieran en la vida, de que sepan que en las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional hay un amplio abanico de oportunidades para que nosotros nos podamos desarrollar profesionalmente”, dijo la general médico cirujano.