Gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja por los derechos de las mujeres

La primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso para la construcción de un país donde la igualdad sustantiva sea el eje rector de la vida pública.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de México expresó se trabaja todos los días para asegurar que todas las mujeres puedan ser lo que quieran ser y tener garantizados sus derechos.

Al respecto, la presidenta ha sido enfática en señalar que su llegada a la titularidad del Ejecutivo representa el avance de todas las mujeres.

“Se han cerrado las puertas para las mujeres y hoy queremos abrirle la puerta a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para serlo”, ha expresado la mandataria federal.

El Gobierno de México sostiene que los compromisos para el desarrollo y bienestar de las mujeres se ven sustentados en las reformas constitucionales impulsadas al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los cambios establecen los deberes reforzados del Estado para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a una vida libre de violencias y la erradicación de la brecha salarial.

Se creó la primera Secretaría de las Mujeres a nivel federal. A la fecha, se han puesto en operación 678 Centros LIBRE que han atendido a 443 mil 4 mujeres y otorgado 906 mil 962 servicios especializados.

La meta para este 2026 es alcanzar los mil Centros LIBRE para tener cobertura nacional, ya que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es que, al finalizar su sexenio, cada municipio del país cuente con su propio Centro LIBRE.

Se instrumentó la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, integrada por casi mil especialistas y la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que ya cuenta con más de 100 mil mujeres registradas, con el objetivo de trabajar en la reconstrucción del tejido social.

También se ha distribuido la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con más de 27 millones de ejemplares repartidos. Con el objetivo de proteger los derechos de las niñas y adolescentes, se puso en marcha la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), para la prevención del embarazo infantil directamente en los ordenamientos jurídicos indígenas y los Planes de Justicia; el objetivo es reducir en un 50% los embarazos en este sector de la población para el año 2030.