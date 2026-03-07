Llama Alfonso Durazo a cerrar filas en Morena rumbo a las elecciones del 2027

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, hizo un llamado al partido a cerrar filas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, al advertir que no se juega el destino de una aspiración política personal, sino el avance de la Cuarta Transformación.

Durante la sesión del Consejo Nacional y acompañado por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, Durazo Montaño subrayó que Morena ha pasado de ser una fuerza de oposición a convertirse en un eje de la gobernabilidad del país.

Ello, dijo, implica una responsabilidad histórica en la conducción política del movimiento y en el fortalecimiento de la vida democrática interna.

“La unidad no es un lujo organizativo; es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”, expresó.

El gobernador de Sonora enfatizó que la fortaleza de Morena radica en mantener vivos los principios éticos que dieron origen al movimiento, al recordar que en el partido no hay cargos públicos, sino encargos públicos.

“Cuando nos alejamos de los principios éticos que nos dieron origen, la gente deja de creer. Cuando actuamos con oportunismo, o todo gira en torno a una ambición personal, la gente deja de creer”, sostuvo.

El presidente del Consejo Nacional también llamó a los aspirantes a cargos de representación de Morena a conducirse con responsabilidad política y respeto al movimiento.

“Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos. No hagan leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones”, expresó.

En su intervención, Durazo Montaño reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, particularmente en la defensa de la soberanía nacional ante el contexto internacional, al señalar que Morena debe acompañar con firmeza esa postura.

Asimismo, recordó que el movimiento tiene sus raíces en la lucha encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como un líder que marcó el rumbo de la transformación del país.