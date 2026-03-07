Vinculan a proceso a Karina “N”, funcionaria del municipio de Monterrey

El juez federal que lleva el caso de Karina "N", funcionaria del municipio de Monterrey, por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión determinó su vinculación a proceso, este sábado.

El juzgador también ratificó la medida de prisión preventiva por lo que deberá de permanecer internada en el Penal Femenil estatal.

Los coacusados en el caso Deborah "N" y Gustavo "N" también recibieron las mismas medidas.

Por su parte, el ayuntamiento de Monterrey dio a conocer que nombró un encargado de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva la cual estaba a cargo de Karina "N".

La detención y el proceso en contra de Karina "N" se derivó de una denuncia que presentó el senador Waldo Fernández con quien la priista contendió en las elecciones del 2024 por un escaño en el Senado de la República.

Karina “N” ofrece disculpas públicas

A través de una publicación en sus redes sociales, Karina "N" funcionaria del municipio de Monterrey acusada de falsedad de declaraciones y extorsión ofreció una disculpa pública al senador Waldo Fernández.

En el escrito, la priista no acepta la responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero destaca que no ejerció ningún tipo de solicitud, favor o presión hacia instituciones o autoridades.

"Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días, considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno", señaló.

Añadió que lamenta profundamente las circunstancias que dieron origen a la situación.

"Al mismo tiempo considero importante señalar que en torno a este tema se han difundido diversas versiones y señalamientos que no siempre reflejan lo sucedido. Por ello reitero mi disposición para colaborar en todo aquello que resulte necesario con la convicción de que los hechos deberán esclarecerse plenamente a través de las vías institucionales correspondientes", indicó.

Agregó que la función pública en la que se ha venido desempeñando no tiene relación alguna con lo ocurrido.

"Quiero aclarar que no ejercí ningún tipo de solicitud, favor o presión hacia instituciones o autoridades", sostuvo.

También dijo que enfrenta este momento con respeto a las personas involucradas, hacia la sociedad y hacia las instituciones.