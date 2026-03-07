Funcionaria pide disculpas públicas tras ser señalada de extorsión y falsedad de declaraciones

A través de una publicación en sus redes sociales, Karina "N" funcionaria del municipio de Monterrey acusada de falsedad de declaraciones y extorsión ofreció una disculpa pública al senador Waldo Fernández.

En el escrito, la priista no acepta la responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero destaca que no ejerció ningún tipo de solicitud, favor o presión hacia instituciones o autoridades.

"Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días, considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno", señaló.

Añadió que lamenta profundamente las circunstancias que dieron origen a la situación.

"Al mismo tiempo considero importante señalar que en torno a este tema se han difundido diversas versiones y señalamientos que no siempre reflejan lo sucedido. Por ello reitero mi disposición para colaborar en todo aquello que resulte necesario con la convicción de que los hechos deberán esclarecerse plenamente a través de las vías institucionales correspondientes", indicó.

Agregó que la función pública en la que se ha venido desempeñando no tiene relación alguna con lo ocurrido.

"Quiero aclarar que no ejercí ningún tipo de solicitud, favor o presión hacia instituciones o autoridades", sostuvo.

También dijo que enfrenta este momento con respeto a las personas involucradas, hacia la sociedad y hacia las instituciones.

Audiencia contra Karina “N” en pausa

Por otra parte, la audiencia para resolver la situación legal de Karina "N" se encuentra en pausa para analizar la información aportada dentro del proceso.

La diligencia ha sufrido recesos en varias ocasiones, uno de ellos porque la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey recibió atención médica al sentirse en estado inconveniente.

Karina "N" fue detenida el domingo por una denuncia del senador Waldo Fernández ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones llevaron a la detención de la funcionaria del municipio de Monterrey.