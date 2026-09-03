Sheinbaum prevé que en México no avance la ultraderecha; la mayoría apoya la "transformación"

En su encuentro con Gustavo Petro, ex presidente de Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le planteó que a diferencia de lo que sucede en el resto de América Latina, en México es difícil de que la ultraderecha avance.

Destacó que en el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional, Petro le confió que escribe un libro sobre cómo ha avanzado la ultraderecha en las elecciones de años recientes en Sudamérica, y del uso de las nuevas tecnologías que se usan para ese propósito.

“Él me platicó de un libro que está escribiendo en donde toca algunos temas que hemos hablado aquí, pero obviamente desde su perspectiva y con información, no solo desde Colombia, sino una reflexión internacional que tiene que ver con el uso de plataformas digitales para influir de manera externa en resultados de elecciones.

“Le platiqué de México de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí pues hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación y los resultados que hemos tenido y que la gente está contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno y con la transformación, con el proyecto de nación”, explicó Sheinbaum Pardo.

Dijo que los temas que aborda Petro en su libro son aquellos que ella ha abordado en las ruedas de prensa matutina sobre el uso de la inteligencia artificial y del avance de la derecha en América Latina y Europa.

“Lo invitamos a que pudiera a través del Instituto de Historia y las Revoluciones Mexicanas, que ahora va a ser un instituto o ya es un instituto de investigación y docencia, pudiera venir a dar algunas pláticas”, comentó.