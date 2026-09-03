McLaren, Lamborghini y Mercedes, autos que valen millones, asegurados a ‘El Amarillo’

Entre los 39 vehículos asegurados durante el operativo para capturar a Govén Ulisses “N”, identificado también como ‘El Amarillo’ o ‘El Gobén’ realizado en la zona de Lomas de Angelópolis destacan tres modelos capaces de llamar la atención incluso en uno de los sectores residenciales más exclusivos de Puebla: un McLaren 765LT, un Lamborghini Urus y un Mercedes-AMG G 63.

Los automóviles formaban parte de los bienes asegurados a ‘El Amarillo’ o ‘El Gobén’, a quien las autoridades señalan como presunto líder de una célula criminal vinculada con ‘Los Rusos’.

La escena resulta particularmente llamativa por el lugar donde fueron localizados. Se trata de una zona residencial exclusiva ubicada entre Boulevard Europa y Lomas de Angelópolis, un entorno que cuenta con patrullaje, cámaras de vigilancia, bomberos, ambulancia y un centro de monitoreo.

Fue en ese escenario, marcado por grandes residencias, vialidades privadas y sistemas de seguridad, donde aparecieron algunos de los vehículos que ahora forman parte del aseguramiento.

La captura de ‘El Amarillo’ fue informada durante las primeras horas de este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien difundió la información mediante su cuenta de X.

Junto con el anuncio, el funcionario publicó imágenes de los automóviles asegurados. Entre ellos sobresalió el McLaren 765LT, un deportivo que no pasa inadvertido ni por su diseño ni por sus prestaciones.

Capturan en Puebla a ‘El Amarillo’, líder criminal vinculado con ‘Los Rusos’: García Harfuch. X

Un McLaren de 765 caballos

El McLaren 765LT es uno de los vehículos más exclusivos del aseguramiento.

Su nombre ya anticipa una de sus principales características: desarrolla 765 caballos de fuerza y fue concebido con un enfoque claramente orientado al alto rendimiento. Se trata, además, de una edición limitada a 765 unidades numeradas a nivel mundial.

El fabricante recurrió ampliamente a materiales ligeros, entre ellos fibra de carbono, para reducir el peso del automóvil y mejorar su desempeño.

El 765LT incorpora paragolpes de fibra de carbono, faldones específicos y un alerón activo de mayores dimensiones que incrementa la carga aerodinámica frente al 720S. Su velocidad máxima ronda los 330 kilómetros por hora.

La transmisión automática de doble embrague y siete velocidades incorpora componentes reforzados derivados de la experiencia de McLaren con modelos de mayores prestaciones, incluido el Senna.

En el mercado mexicano, un McLaren 765LT seminuevo puede alcanzar aproximadamente 13.2 millones de pesos, aunque el valor depende del estado, kilometraje, versión y equipamiento.

Es decir, tan solo este automóvil representa una suma que rebasa con amplitud el valor de muchas propiedades y explica por qué su presencia entre los vehículos asegurados se convirtió en uno de los elementos que más llamaron la atención del operativo.

Lamborghini Urus al lado del McLaren. X

El Lamborghini de miedo…

El segundo vehículo que destaca es un Lamborghini Urus.

A simple vista parece una SUV de grandes dimensiones. Sin embargo, debajo de su carrocería se encuentra un vehículo desarrollado para entregar prestaciones propias de un automóvil deportivo de alto rendimiento.

Las versiones tradicionales del Urus utilizan un motor V8 biturbo de 4.0 litros, mientras que la gama más reciente también contempla versiones híbridas enchufables, como el Urus SE.

Dependiendo de la versión, la potencia puede partir de alrededor de 650 caballos de fuerza y alcanzar cifras cercanas o superiores a los 800 CV en las variantes electrificadas más recientes.

Su velocidad máxima se sitúa aproximadamente entre 305 y 312 kilómetros por hora, mientras que la tracción integral y los sistemas de control permiten al vehículo desenvolverse en distintas superficies.

El precio también ayuda a dimensionar el nivel de lujo de la unidad asegurada. En México, un Lamborghini Urus puede rondar los 5.5 millones de pesos, aunque las versiones más recientes, como el Urus SE, pueden superar los 6.5 millones de pesos, dependiendo de la configuración.

Es una SUV que combina espacio y apariencia de todoterreno con prestaciones de superdeportivo; precisamente esa mezcla la convirtió en uno de los vehículos más reconocibles dentro del aseguramiento.

Mercedes-AMG. X

El Mercedes que cuesta millones

El tercer automóvil que sobresale es un Mercedes-AMG G 63, conocido popularmente como Clase G.

Su silueta cuadrada y prácticamente inconfundible contrasta con las cifras de su motor. Bajo el diseño clásico se encuentra un V8 biturbo de 4.0 litros, acompañado por tecnología híbrida ligera de 48 voltios.

El resultado es una potencia de aproximadamente 585 caballos de fuerza y un torque de 850 Nm.

El interior mantiene el nivel de lujo esperado de un vehículo de esta categoría: tapicería de cuero Napa, asientos deportivos con ventilación y función de masaje, además de un sistema digital con las pantallas y tecnologías MBUX de Mercedes-Benz.

En México, el precio de un Mercedes-AMG G 63 nuevo parte de aproximadamente 4.37 millones de pesos.

En el mercado de seminuevos, modelos 2022 y 2023 pueden encontrarse alrededor de 3.1 a 4 millones de pesos, dependiendo de kilometraje, condiciones, versión y accesorios.

Juntos, únicamente estos tres vehículos pueden representar más de 20 millones de pesos tomando como referencia los valores aproximados señalados para el mercado mexicano y dependiendo de la versión y condición de cada unidad.