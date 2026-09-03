Oaxaca: ejecutan seis cateos en los Valles Centrales contra integrantes de la ASAEO

Derivado de trabajos de inteligencia y de la información obtenida a partir de los primeros operativos —en los cuales se logró la detención de los principales dirigentes—, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal llevaron a cabo una segunda etapa de acciones estratégicas, interviniendo diversos sitios vinculados a actividades operativas y administrativas de la ASAEO en los Valles Centrales.

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Para la ejecución de estas diligencias, se contó con el apoyo operativo de la Sedena, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el C5i y la UFAE, quienes brindaron contención y seguridad perimetral, en cumplimiento de la resolución emitida por el juez de Control de los Valles Centrales.

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El despliegue institucional abarcó acciones coordinadas en seis puntos diferentes de la región.

Se logró la detención de tres personas, entre ellas E.M.M.S., J.Z.M. y A.V.M.M., así como el aseguramiento de dinero en efectivo, droga, armas de fuego y dos vehículos.

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Asimismo, los inmuebles quedaron asegurados junto con teléfonos celulares y radios de comunicación.

Los domicilios cateados se encontraban en la agencia de Policía de Cinco Señores, en Oaxaca de Juárez; Santo Domingo Barrio Bajo, en Villa Etla; el tercer y cuarto domicilio revisados se situaron en la colonia Centro, en Soledad Etla.

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Al igual que en la colonia Francisco I. Madero, en Santa Cruz Xoxocotlán, y otro más en la localidad de Guadalupe Hidalgo, en Etla.