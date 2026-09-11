¿Cuándo cerrará Claudia Sheinbaum gira por Segundo Informe de Gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gira, para rendir su segundo informe de Gobierno, finalizará el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

Desde Campeche, la jefa del Ejecutivo señaló que ha visitado 15 estados de la República como parte de los recorridos “Honestidad y Resultados”.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, en materia de obras, se ha concentrado la Línea de Carga del Tren Maya, inauguración del Tren Ligero de Campeche, mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Macuspana-Escárcega y los Caminos Artesanales para las comunidades indígenas.

Foto: Presidencia

También se refirió a la rehabilitación del ramal a Palizada, la construcción de un acueducto para llevar mil 300 litros por segundo a Campeche, la construcción de 27 mil 450 Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 47 mil 872 familias y la edificación de más escuelas preparatorias “Margarita Maza”.

El presupuesto se le regresa al pueblo. ¿De qué manera? En obra pública y en los Programas de Bienestar, únicos en México. Ningún país del mundo tiene los Programas del Bienestar. Solo en México por Constitución, si llegas a los 65 años: Pensión Universal para el Adulto Mayor y cada año tiene que aumentar con la inflación”, indicó.

Como en su recorrido anteriores, la titular del Ejecutivo puso a votación la iniciativa que envió para que los candidatos que busquen ser presidentes, gobernadores o jefes de gobierno de la Ciudad de México sean mexicanos y no tengan otra nacionalidad, la cual fue aprobada en la asamblea.