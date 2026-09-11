La lectura fortalece la atención y el pensamiento crítico de niñas, niños y adolescentes: Mario Delgado

Los resultados de PISA 2025 confirman la importancia de fortalecer la lectura, la atención, la concentración y la comprensión lectora de niñas, niños y adolescentes, quienes han crecido con un acceso prácticamente generalizado a dispositivos electrónicos, particularmente teléfonos inteligentes, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Ante ese entorno digital que privilegia contenidos breves y de consumo rápido, el titular de la SEP destacó que México debe continuar impulsando estrategias que permitan recuperar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades fundamentales para el aprendizaje.

Uno de los objetivos de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum es hacer de México una República de lectoras y lectores”, afirmó.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, el secretario Delgado Carrillo explicó que la SEP impulsa acciones para que la lectura forme parte de la vida cotidiana de las comunidades escolares y contribuya al desarrollo del pensamiento crítico.

Con ese objetivo, cada mes se realizan Maratones por la Lectura en las aulas y patios de las escuelas del país, refirió el funcionario federal.

En esos espacios, dijo, estudiantes y docentes leen en comunidad, comparten sus reflexiones y encuentran en los libros una herramienta para comprender mejor el mundo que les rodea.

Subrayó que en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) el derecho a la educación se garantiza desde una perspectiva integral, en la que “la capacidad de leer el mundo se nutre del encuentro humano y la comunidad”.