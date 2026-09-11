Evelyn Salgado rinde quinto informe de Gobierno al pueblo de Guerrero con reducción histórica de pobreza y avance en obras clave

La gobernadora Evelyn Salgado rindió su quinto informe de gobierno en el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, donde destacó la salida de la pobreza de más de 80 mil guerrerenses y la superación de la pobreza extrema por parte de 32 mil personas.

Durante el acto, la mandataria reafirmó la postura de la entidad en la escena nacional: "Guerrero es un estado fuerte y firme en la defensa de la patria y la soberanía, que respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a México como un país libre, independiente y soberano".

En materia de finanzas públicas, Salgado Pineda resaltó la reducción de la deuda de largo plazo en 65 por ciento y la eliminación de irregularidades financieras, al pasar de más de mil 900 millones de pesos observados en la Cuenta Pública 2020 a cero observaciones en la primera entrega de la Cuenta Pública 2025. Esto ubica a la entidad como el tercer estado del país con menor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación.

En respuesta a desastres naturales, se destinarán 125 millones 98 mil pesos del Fondo Estatal de Desastres Naturales y 200 millones 720 mil pesos adicionales para la reconstrucción de infraestructura hidráulica en Acapulco y Coyuca de Benítez tras los estragos de los huracanes Otis y John, sumados a 111 millones de pesos aplicados en la Costa Chica tras el paso del huracán Erick.

El informe expuso avances en seguridad pública, reportando una disminución del 21.5 por ciento en las carpetas de investigación por delitos de alto impacto entre enero y julio de 2026, así como una reducción superior al 61 por ciento en la tasa de homicidios dolosos en comparación con su pico máximo registrado en 2017.

En salud, el estado aplicó más de 2 millones 434 mil vacunas, brindó cerca de 4 millones de consultas de primer nivel y concretó la entrega del nuevo Hospital General de Tlapa, con una inversión superior a 3 mil millones de pesos para beneficiar a más de 400 mil habitantes de la Montaña.

Respecto al sector educativo, la cobertura en secundaria subió de 88.4 a 91.4 por ciento y se aplicó una inversión de más de 528 millones de pesos para la creación de un nuevo CETMAR, nueve telebachilleratos comunitarios y seis planteles Margarita Maza.

En el rubro social, el programa Tarjeta Violeta acumuló una inversión superior a los 205 millones de pesos, al tiempo que la Alerta Violeta alcanzó un 92 por ciento de efectividad en la localización de mujeres y niñas. En el marco del evento, la gobernadora reafirmó el enfoque colectivo del movimiento estatal al señalar que "esta transformación no le pertenece a una persona ni a un gobierno; le pertenece al pueblo de Guerrero".

Al encuentro asistió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, en representación del Ejecutivo Federal, quien confirmó una inversión histórica superior a los 12 mil 500 millones de pesos destinada a proyectos y ejes carreteros en la entidad.