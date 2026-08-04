Con un pie fuera de prisión conductora que provocó muerte de 2 tras choque en Querétaro

A poco más de un año del choque automovilístico ocurrido en la intersección de Calzada de Los Arcos y el bulevar Bernardo Quintana, de Querétaro, en el que murieron dos personas, un juez dictó sentencia condenatoria contra Paola Alejandra N, conocida como La Mufasa, luego de que aceptara su responsabilidad por el hecho de tránsito.

Las investigaciones establecieron que la mujer conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el impacto, en hechos ocurridos el 17 de julio de 2025.

De acuerdo con información de la Fiscalía General Justicia de Querétaro, el proceso penal concluyó sin llegar a juicio, debido a que la imputada solicitó un procedimiento abreviado, figura legal que permite una resolución anticipada cuando existe reconocimiento de responsabilidad y las partes cumplen con los requisitos previstos por la ley.

El choque automovilístico ocurrió en la intersección de Calzada de Los Arcos y el bulevar Bernardo Quintana, en el que murieron dos personas. Cortesía

Durante el desarrollo del caso también se concretaron acuerdos reparatorios con las familias de las víctimas, lo que permitió dar por concluido el proceso judicial que aún permanecía pendiente.

Como resultado, la autoridad judicial impuso una pena de cuatro años y once meses de prisión, además de una multa, la suspensión de derechos políticos y civiles y el pago de la reparación integral del daño a favor de los familiares de las víctimas.

El juez determinó que la pena privativa de libertad podrá ser conmutable una vez que se acredite el pago total de la reparación del daño y de la multa correspondiente, por lo que la sentencia quedó firme tras la conformidad de las partes.