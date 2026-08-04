Le dan 48 años de cárcel por secuestrar y matar su pareja

Por el delito de feminicidio en contra de su pareja sentimental, un hombre identificado como Carlos “N” fue condenado a 48 años de prisión, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La sentencia fue dictada durante un juicio oral, luego de que el juez consideró contundentes las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Además, el imputado deberá pagar indemnización por muerte y gastos funerarios correspondiente a la reparación de daño.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las investigaciones señalan que durante el mes de diciembre de 2023, Carlos “N” tripulaba un vehículo circulando por el lugar de hechos hasta detenerse en un camino de terracería; ahí, descendió de la unidad, abrió la cajuela y sacó del compartimento a la víctima, quien estaba privada de su libertad.

El individuo permitió a la mujer que saliera, sin embargo, en ese momento accionó un arma de fuego larga en su contra, causándole lesiones mortales.

Enseguida, el hombre abordó nuevamente vehículo y se retiró del lugar, abandonando el cuerpo en una brecha que las personas utilizan para caminar rumbo a un predio de empresas en el sector.

Fueron justamente ciudadanos que caminaban por el sitio, quienes observaron los restos mortales de la mujer, por lo que hicieron el reporte correspondiente a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al sitio y ordenaron el traslado del cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizó una autopsia que determinó que la víctima murió a causa de múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Adrián pasará 25 años en prisión por matar a un hombre

Por otra parte, días atrás se dio a conocer que por dispararle y matar a un hombre durante una convivencia en Escobedo, Nuevo León, Adrián Fernando “N” fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado.

La sentencia corresponde al crimen de José Torres, ocurrido durante la madrugada del 14 de julio de 2024, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, alrededor de las 00:30 horas, Torres se encontraba conviviendo con varias personas en el cruce de la calle Faisán y la Avenida Paseo de las Andes, cuando Adrián Fernando “N” sacó un arma de fuego y le disparó de manera sorpresiva.

Tras la agresión, el ahora sentenciado se retiró del lugar, mientras que las heridas provocadas por los disparos causaron la muerte de la víctima.

El caso fue llevado a juicio por la Fiscalía Especializada en Homicidios, cuyo Ministerio Público presentó testimonios y diversos elementos de prueba para acreditar la participación del acusado en el crimen.

Luego de analizar las pruebas obtenidas legalmente, el juez determinó que la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de Adrián Fernando “N” como autor material directo del homicidio.

Por ello, emitió un fallo condenatorio y estableció una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

El sentenciado deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal durante el cumplimiento de la pena y también deberá cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño.