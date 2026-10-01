Sheinbaum exige llegar “hasta las últimas consecuencias” por muerte de bebés en Durango y Jalisco

Previo a finalizar su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “grave” el fallecimiento de recién nacidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango y Jalisco.

De acuerdo con la mandataria, los casos son investigados por autoridades sanitarias y ministeriales ante la posible presencia de microorganismos en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa de Estado afirmó que las investigaciones deberán llegar “hasta las últimas consecuencias” y adelantó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, le presentará un informe para conocer con precisión qué ocurre en los hospitales donde se registraron los decesos.

Es algo grave, evidentemente se está apoyando a las familias y tiene que llegar la investigación hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

La declaración ocurre después de que se diera a conocer la muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud y el IMSS, en estos casos se identificaron la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen de los microorganismos y establecer si existe una relación causal con los fallecimientos.

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El antecedente de Durango

Los fallecimientos en Jalisco se suman a los cinco recién nacidos que murieron en septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango.

En cuatro de esos cinco casos se identificó la presencia de Klebsiella pneumoniae. No obstante, el propio IMSS ha señalado que hasta ahora no se ha establecido de manera concluyente que la bacteria haya sido la causa de cada uno de los fallecimientos.

La investigación por los casos de Durango también se encuentra en manos de la FGR. Las familias presentaron denuncias y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar qué ocurrió y si existieron responsabilidades.