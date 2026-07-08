Semar refuerza operativo contra el sargazo en el Caribe mexicano

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene activo el despliegue operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano, como parte de la Estrategia de Atención al Sargazo que se realiza de forma continua desde 2019, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

El objetivo de estas acciones es reducir el impacto ambiental, turístico y social provocado por el arribo masivo de esta macroalga a las costas de Quintana Roo, principalmente en zonas de alta actividad turística y recreativa.

Operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano Foto: Especial

La dependencia informó que cuenta con herramientas especializadas para anticipar y atender este fenómeno natural. Entre ellas destaca el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, desde donde se realiza monitoreo satelital para detectar el desplazamiento y posible llegada del sargazo a los litorales.

Este sistema de alerta temprana permite planear labores de contención, recolección y limpieza en puntos estratégicos, antes de que la acumulación de alga afecte playas, zonas marinas y actividades económicas vinculadas al turismo.

Operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano Foto: Especial

De acuerdo con la Semar, el operativo se desarrolla en distintas fases: alistamiento, despliegue, recolección y repliegue. Cada una forma parte de un esquema permanente de atención, enfocado en proteger los recursos naturales, preservar el ambiente marino y mantener en mejores condiciones las playas del Caribe mexicano.

Durante este año, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, se han recolectado más de 79 mil 900 toneladas de sargazo en mar y playas.

Operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano Foto: Especial

Las labores se concentran en localidades de Quintana Roo como Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, donde el arribo de esta alga ha requerido una atención constante.

Para estas tareas, la Secretaría de Marina mantiene desplegados 534 elementos navales, además de 13 unidades de superficie. Entre ellas se encuentra un buque sargacero oceánico, 11 buques sargaceros costeros y una sargacera anfibia.

Operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano Foto: Especial

También se cuenta con 18 embarcaciones menores de apoyo, dos lanchones, cuatro drones y más de 9 mil 720 metros de barrera instalada para contener el avance del sargazo antes de que llegue a la costa.

La dependencia detalló que estas barreras son supervisadas por personal especializado en trabajos submarinos, con el propósito de verificar su correcta instalación y operación.

Operativo para atender la presencia de sargazo en el Caribe mexicano Foto: Especial

En tierra, elementos navales, personal del gobierno estatal y trabajadores municipales realizan labores manuales de retiro con bieldos y carretillas, principalmente en las zonas donde el sargazo logra llegar a la playa.

La Semar señaló que la estrategia continuará de manera coordinada con autoridades locales y sectores involucrados, debido a que el fenómeno requiere vigilancia permanente y capacidad de respuesta inmediata en el litoral del Caribe mexicano.