Alga marina asfixia playa de Nayarit; desata crisis turística

A unos días de que arranquen las vacaciones de verano, así se encuentra la popular playa de Rincón de Guayabitos, en el municipio de Compostela, Nayarit, uno de los principales destinos turísticos de la región. La acumulación de la macroalga del género Hypnea comienza a afectar gravemente la llegada de visitantes y las ventas de los comerciantes locales.

Sí ha bajado la afluencia. Si usted ve, la playa está muy sola, no le puedo mentir, usted misma lo ha checado, pero sí nos está afectando un poquito la lama”, lamentó Jesús, promotor turístico de la zona.

El alga cambió por completo el paisaje característico y genera incomodidad entre los pocos turistas que han llegado a vacacionar.

Turistas consideran cambiar de destino por las condiciones de la playa

“Es incómodo porque, cuando está todo limpio, pasa uno muy a gusto por la playa, bien parejito, y ahorita tiene uno que rodear. Incluso dice mi esposo que hasta le picó la piel, no sé si sea cierto”, expresó Graciela, vacacionista originaria de Zapopan.

Ante las condiciones del agua, algunos visitantes ya evalúan trasladarse a otros destinos del estado.

Nos vamos a quedar el día de hoy, pero mañana vamos a ver si otras playas no están igual. La verdad, desconocemos si las playas de los alrededores tienen este problema, pero se siente muy incómodo estar entre todo esto”, expresó Patricia, turista proveniente de Guadalajara.

Foto: Karla Méndez.

Comerciantes piden maquinaria para retirar las algas

Los vendedores de playa se muestran sumamente preocupados por el impacto económico que se avecina en la temporada alta.

Sí, ya vienen las vacaciones. ¿Por qué cree que estamos bien tristes y bien agüitados? Estamos hablando con el presidente de Compostela para que nos apoye con una máquina que raspe todo esto y lo saque, pero no sé qué vaya a resolver el gobierno”, sostuvo José Luis Mendoza, vendedor de playa.

Aunque trabajadores del gobierno estatal y del fideicomiso local intentan retirar las algas de forma manual, el esfuerzo resulta insuficiente ante la gran cantidad de vegetación marina que el oleaje sigue expulsando de manera constante.

“Apareció el sábado antepasado y desde entonces se ha trabajado en la limpieza. En una primera etapa ya parecía que no iba a salir más, pero este domingo volvió a aparecer una cantidad mucho más grande”, detalló Juan Pablo, trabajador del Fideicomiso Nayarit.

A la tarea se han sumado vendedores y locatarios, quienes reiteran que la recolección a mano es inviable.

“Ocupamos que vengan con máquinas porque esto es muchísimo. La verdad, a mano está cañón. Es mejor que traigan maquinaria y dejen limpia la playa, porque sí nos han bajado machín las ventas, la verdad”, comentó Jony, vendedor de raspados.

Autoridades descartan riesgos sanitarios en Rincón de Guayabitos

Pese a la inconformidad y la mala imagen, las autoridades de salud del estado aseguran que la playa sigue siendo apta para la recreación y descartaron riesgos sanitarios por el contacto directo con la planta marina.

“Son algas propias que hacen una limpieza natural del mar; sin embargo, este sargazo, parecido al que hay en otros estados, es inusual, acaba de aparecer. Queremos decirle a la población que nuestras playas son aptas para el uso recreativo; así lo acaba de publicar y certificar la Cofepris”, puntualizó Lourdes Patricia Magaña, directora de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Nayarit.

*mcam