Mujer se arroja de edificio por crisis nerviosa durante sismo de 7.4 en Chiapas

Una mujer de origen haitiano sufrió lesiones graves luego de arrojarse desde el segundo piso de un edificio en la colonia Teófilo Acebo, Cuarta Sur, tras entrar en crisis nerviosa durante el sismo de magnitud 7.4 registrado a las 08:48 horas de este viernes en Chiapas.

De acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil, la mujer perdió el control durante la sacudida del primer movimiento telúrico y, en su desesperación, decidió saltar desde el inmueble. El impacto contra el suelo de concreto le provocó heridas de gravedad, por lo que fue atendida por paramédicos y elementos de la Policía Municipal.

Mientras se realizaba la atención médica, a las 09:20 horas se registró una réplica de magnitud 5.8, con epicentro a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. Ante el nuevo movimiento, las autoridades evacuaron a los habitantes del edificio para prevenir más incidentes.

Los sismos fueron perceptibles en gran parte del sureste mexicano, así como en Guatemala, Belice y El Salvador, donde las autoridades locales activaron protocolos de monitoreo y evacuación preventiva en edificios públicos y privados.

En Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades chiapanecas, se ordenó la evacuación de oficinas, escuelas y viviendas, con saldo blanco hasta el momento. El Sistema Estatal de Protección Civil desplegó brigadas de inspección en todos los municipios para verificar posibles daños en infraestructura crítica.

Tras el sismo de 7.4, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una advertencia para las costas de Chiapas y Oaxaca, pero horas más tarde se desactivo ante una respuesta poco intensa del oleaje.