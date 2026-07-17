Ernesto Ruffo declara ante la FEMDO; prevén traslado al Altiplano

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde continúa con las diligencias ministeriales relacionadas con la investigación iniciada en su contra.

Fuentes del gabinete de seguridad informaron que el exmandatario estatal fue trasladado durante la madrugada de este viernes desde Baja California hacia la capital del país, bajo la custodia de agentes federales.

Ruffo Appel fue detenido el jueves 16 de julio en su casa en Ensenada, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la captura forma parte de una investigación sobre una estructura dedicada presuntamente a introducir hidrocarburos de manera irregular desde Estados Unidos.

¿Qué sigue en el proceso judicial del exgobernador?

Una vez concluidas las diligencias en la FEMDO, se prevé que el exgobernador sea trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En ese complejo penitenciario deberá comparecer ante el juez federal que libró la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia correspondiente.

Así operaba la millonaria red de contrabando desde Texas

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ruffo Appel estaría relacionado con una estructura empresarial que habría utilizado carros tanque de ferrocarril para ingresar combustible a territorio mexicano mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas.

La fiscalía sostiene que el esquema se habría desarrollado a partir de una compañía fundada por el exmandatario, dedicada formalmente a servicios portuarios, dragado y operación de puertos. Desde esa empresa, según las autoridades, se conformó una red logística, financiera y comercial para importar, transportar y vender hidrocarburos sin cubrir la totalidad de las contribuciones fiscales.

Las empresas investigadas estaban registradas como importadoras de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al cruzar la frontera declaraban volúmenes inferiores a los transportados o registraban mercancías distintas al combustible contenido en los carros tanque.

Los cargamentos provenían principalmente de refinerías ubicadas en Texas y eran enviados a diferentes puntos de México. Las autoridades identificaron operaciones de descarga y distribución en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Las indagatorias señalan que por cada carro tanque se reportaban aproximadamente 10 mil litros, pese a que las unidades podían transportar hasta 110 mil. De esta manera, en los documentos aduaneros se registraba cerca de 10 por ciento de la carga real.

El hidrocarburo ingresaba presuntamente sin una revisión aduanera completa y era trasladado por ferrocarril hasta vías de conexión conocidas como "espuelas ferroviarias". En esos puntos se descargaba en pipas y tractocamiones para su posterior distribución y comercialización.