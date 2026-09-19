Sheinbaum encabeza ceremonia en memoria de víctimas de los sismos

La mañana de este sábado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de la bandera nacional en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

A las 07:15 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional y se dirigió al asta bandera monumental, donde realizó el izamiento del lábaro patrio a media asta. La ceremonia estuvo acompañada por la banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes interpretaron Canto a la Bandera y el toque de Silencio en honor a las víctimas.

Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Galo Cañas Rodríguez

Al acto acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; y el presidente nacional de la Cruz Roja, Eduardo De Agüero Le Duc.

El gobierno de México llamó a la ciudadanía a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas de este mismo día. Durante el ejercicio se activarán las alertas sísmicas y notificaciones vía celular para poner en práctica los protocolos de actuación.

Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Galo Cañas Rodríguez

“La prevención es nuestra fuerza”, subrayó el gobierno federal en su convocatoria.