Sheinbaum encabeza ceremonia en memoria de víctimas de los sismos
Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017; el gobierno convocó al Segundo Simulacro Nacional 2026.
La mañana de este sábado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de la bandera nacional en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
A las 07:15 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional y se dirigió al asta bandera monumental, donde realizó el izamiento del lábaro patrio a media asta. La ceremonia estuvo acompañada por la banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes interpretaron Canto a la Bandera y el toque de Silencio en honor a las víctimas.
Al acto acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; y el presidente nacional de la Cruz Roja, Eduardo De Agüero Le Duc.
El gobierno de México llamó a la ciudadanía a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas de este mismo día. Durante el ejercicio se activarán las alertas sísmicas y notificaciones vía celular para poner en práctica los protocolos de actuación.
“La prevención es nuestra fuerza”, subrayó el gobierno federal en su convocatoria.