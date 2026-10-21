Embajador de EU en México es un aliado: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un aliado, al asegurar que ayudó a solucionar las restricciones a los aeropuertos nacionales por parte del gobierno de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada por esta posición expresada en el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que anteriormente le reclamó al diplomático estadunidense por sus declaraciones e intervenciones, como ocurrió cuando en compañía del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial dentro del complejo de seguridad "Rino", sin el conocimiento del gobierno federal.

"Sí, nos ha ayudado en muchos temas el embajador. Por ejemplo, nos ayudó mucho con el tema del transporte aéreo. Mucho.

"Estados Unidos puso una sanción al AIFA y puso una sanción al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que no pudieran haber más vuelos internacionales de Estados Unidos a México", justificó.

La mandataria federal precisó que en las negociaciones también participaron funcionarios de las secretaría de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes.

"En todo este proceso estuvo el embajador de Estados Unidos, hay que decirlo. Y finalmente esta sanción se levantó y ayudó en este tema”, expuso.

La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que el reconocimiento a Ronald Johnson no significa que su gobierno esté de acuerdo en todas sus posiciones.

"Hay temas en los que también no estamos de acuerdo y se los hemos manifestado de manera directa, ya sea personalmente o a través del Secretario de Relaciones Exteriores, como aquel caso que fue a Sinaloa a hablar de corrupción o otras veces que hace algunas declaraciones”, recordó.

La titular del Ejecutivo expresó que su gobierno busca mantener una buena relación con Estados Unidos, pero siempre basada en el respeto a la soberanía. Con base en eso, consideró que el país está haciendo usado por Estados Unidos con fines políticos por la próxima elección.