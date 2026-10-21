Desmantelan narcolaboratorio en Xalisco, Nayarit; hallan uniformes con insignias

Un narcolaboratorio con presuntas drogas, sustancias químicas y uniformes con insignias de corporaciones de seguridad fue localizado durante un operativo en Nayarit, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) alertaron a la Fiscalía General del Estado sobre la posible existencia de una instalación utilizada para actividades criminales.

Tras recibir el reporte, autoridades desplegaron un operativo coordinado con la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Preventiva para inspeccionar un inmueble donde encontraron dos construcciones con indicios de posible actividad ilícita.

En la primera edificación había congeladores y diversas prendas tipo uniforme con insignias de la Policía Vial, Policía Municipal, Policía Federal y Seguridad Regional. En el mismo lugar fueron aseguradas una camioneta de doble rodado y una motocicleta.

El hallazgo de estas prendas forma parte de las líneas de investigación, aunque la información disponible no establece si los uniformes fueron utilizados para hacerse pasar por agentes de seguridad ni quiénes eran los responsables del inmueble.

Localizan sustancias y equipo para procesar drogas

En la segunda construcción, los agentes encontraron bidones, costales con productos químicos, recipientes con sustancias líquidas y bolsas con materiales cristalinos y granulados que, de acuerdo con los reportes, corresponderían a narcóticos.

También fueron localizados hornos o calderas y sistemas de ventilación, equipos cuya función específica deberá determinarse mediante las diligencias periciales.

La Fiscalía de Nayarit informó que los vehículos y los indicios asegurados fueron incorporados a la carpeta de investigación para continuar con las indagatorias y establecer la naturaleza de las sustancias, el posible uso del inmueble y las personas relacionadas con los hechos.

Hasta la información proporcionada no se reportaron detenciones vinculadas con este aseguramiento.

El hallazgo ocurre tras la intervención en La Curva del Mal

La localización del presunto narcolaboratorio se suma a otros hallazgos recientes en Nayarit. Entre el 3 y el 8 de octubre, autoridades federales y colectivos de madres buscadoras intervinieron el predio conocido como La Curva del Mal, donde se investigaron posibles hechos relacionados con la desaparición y eliminación clandestina de personas.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la Fiscalía identificó el sitio como un “centro de exterminio por incineración”. En el terreno fueron reportados cuerpos recién sepultados y una hornilla artesanal, además de tambos y materiales como diésel, gasolina y jabón, presuntamente utilizados para desaparecer restos humanos.

Ambos casos corresponden a investigaciones distintas y no se ha informado oficialmente que exista una conexión directa entre el inmueble donde fue localizado el presunto laboratorio de drogas y el predio de La Curva del Mal.

Las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes a partir de los indicios recabados y los resultados de las investigaciones.