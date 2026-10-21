‘¡Fuera, lárguense!’, a gritos echan a panistas del plantón del IMSS | VIDEO

“¡Fuera, lárguense rateros!” fue el grito con el que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confrontaron al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, durante su visita al campamento instalado frente a las oficinas centrales del organismo, donde los inconformes mantienen sus protestas por demandas laborales.

Los trabajadores acusaron a los panistas de tener “memoria corta” y les reprocharon su responsabilidad en la desaparición del antiguo régimen de jubilaciones y pensiones del Seguro Social. La presencia del dirigente blanquiazul y de otros representantes del partido derivó en un intercambio de reclamos entre los manifestantes y los militantes.

Romero estuvo acompañado por el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba y la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, entre otros integrantes del partido, quienes acudieron al lugar y ofrecieron una conferencia de prensa.

Durante el encuentro, jóvenes militantes panistas también increparon a los trabajadores movilizados, a quienes acusaron de respaldar al gobierno de Morena y de formar parte de la problemática que enfrenta el sector salud.

Enfermero del IMSS reclama a Romero por las pensiones

Con un megáfono en mano, Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero general de Torreón, Coahuila, tomó la palabra para exigir a los panistas que se retiraran del sitio. En su intervención, responsabilizó al partido de decisiones que, sostuvo, perjudicaron históricamente a los trabajadores del Seguro Social.

“No tienen memoria, tengan dignidad. Han hecho un daño al país. Han hecho un daño histórico retirando el régimen de jubilaciones y pensiones. Tengan dignidad y retírense del lugar. ¡Fuera, Morena! ¡Fuera el PAN!”, reclamó el trabajador.

El enfermero dirigió sus críticas contra los representantes panistas en medio de las consignas de los inconformes, quienes defendieron su movilización y rechazaron los señalamientos de los militantes del partido.

Protesta en oficinas centrales del Seguro Social

La confrontación ocurrió mientras trabajadores del IMSS permanecen en un campamento frente a las oficinas centrales del sindicato, como parte de sus acciones de protesta por sus demandas laborales.

El episodio exhibió el choque entre los empleados movilizados y los representantes del PAN, en una discusión que trasladó las inconformidades laborales al terreno político y reavivó el debate sobre el sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social.

La visita de Jorge Romero terminó marcada por los reclamos de los manifestantes, quienes exigieron a los panistas abandonar el lugar y cuestionaron su postura frente a los derechos laborales del personal del IMSS.