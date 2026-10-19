AFAC recibirá el mayor presupuesto de su historia para fortalecer la aviación mexicana: SICT

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibirá en 2027 el mayor presupuesto de su historia, alcanzando un incremento del 56 por ciento respecto a 2025 con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional, la supervisión técnica y la competitividad del sector aeronáutico en México. Este impulso presupuestal se enmarca en un sector estratégico que aporta alrededor del 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, equivalente a 88 mil millones de pesos. Como parte del fortalecimiento institucional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) proyecta que, al término de la presente administración, la AFAC cuente con una plantilla de 900 nuevos profesionales de la aviación, de los cuales 100 se integrarán formalmente durante este 2026.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, enfatizó la solvencia del transporte aéreo del país al señalar que “la aviación de México es una de las más seguras del mundo y así lo confirman los índices de la IATA”. En ese sentido, detalló que “en 2025, México registró un índice de 1.09 accidentes por cada millón de vuelos, estamos un 49 por ciento por debajo del promedio de accidentes de todas las regiones”. A estos indicadores se suma la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual se posicionó como el tercero más puntual del mundo en 2024 y 2025 con más del 86 por ciento de sus salidas a tiempo, demostrando que el país tiene la capacidad de ocupar los primeros lugares a nivel global.

En el ámbito de la cooperación internacional y la planeación de largo plazo, el funcionario sostuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, y con Bryan Bedford, Administrador de la FAA.

“Tenemos enormes coincidencias en el sector aeronáutico y lo más importante de hoy acordamos trabajar juntos para atender retos tecnológicos y de procesos”, puntualizó.

Asimismo, anunció que en las próximas semanas se publicará la Política Aeronáutica Mexicana 2026-2040, primera actualización integral en 25 años, a la par de un Plan Nacional de Navegación Aérea a 15 años.

Durante el encuentro, donde estuvo acompañado por la subsecretaria Tania Carro Toledo, concluyó que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “nunca caer en la autocomplacencia y siempre seguir trabajando por mejorar nuestros indicadores”.