Yucatán anuncia Feria Xmatkuil 2026 y Congreso Mundial Brahman

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 del 6 al 29 de noviembre, y el XXII Congreso Mundial Brahman, del 10 al 15 del mismo mes, con la participación de representantes ganaderos de más de 30 países y una derrama económica estimada de entre 80 y 10 millones de pesos.

En conferencia de prensa en la Casa de Yucatán en la Ciudad de México, el mandatario estatal señaló que este encuentro internacional busca fortalecer la actividad ganadera, generar nuevas oportunidades comerciales y reconocer el trabajo de las familias yucatecas dedicadas al campo.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 buscará superar los 3.5 millones de visitantes que recibió el año pasado, con una programación que reunirá música, cultura y entretenimiento durante 24 días, teniendo como estado invitado a Veracruz.

“Esto da una oportunidad de promover la derrama económica para el turismo comunitario, que tanto bien le hace a las comunidades, se van a llenar, pues la mayoría de los hoteles, los restaurantes y es una derrama económica muy importante”, indicó el gobernador Díaz Mena.

De esta forma, la edición 52 de la Feria se realizará en el Recinto Ferial Xmatkuil, al sur de Mérida, con una cartelera que combinará conciertos, espectáculos familiares, actividades culturales, gastronomía y tradiciones yucatecas.

FERIA GANADERA

Yucatán volverá a colocarse en el escenario internacional de la ganadería con la realización del Congreso Mundial Brahman y la Exposición Nacional de Ganado en la Feria, donde se prevé la participación de 85 ganaderías y la exhibición de 800 ejemplares bovinos de registro.

“Detrás de cada ejemplar que se va a exhibir en Xmatkuil hay familias del campo, ranchos del oriente y del sur del estado, trabajo de generaciones. Este congreso no es solo una exposición: es la oportunidad de que el mundo conozca la calidad de lo que se produce en Yucatán y de que nuestros productores hagan negocios, aprendan y crezcan”, dijo el gobernador.

Se contará con la participación de 30 países, entre ellos, Australia, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Honduras y Bolivia, entre otros.

Durante la rueda de prensa del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la actividad ganadera y promover el intercambio de conocimientos entre productores.

“Yucatán tiene un buen nivel en genética, sin embargo, el hecho de que vengan productores ya prestigiados de otros lugares, da la oportunidad del intercambio de material genético y que los productores yucatecos puedan tener acceso a la posibilidad de comprar ejemplares de la raza Brahma de primer nivel”, apuntó el mandatario estatal.

Se informó que Yucatán ha registrado la llegada de 1.8 millones de turistas en lo que va de 2026, una cifra similar a la del mismo periodo de 2025, por lo que el gobierno estatal prevé incrementar la afluencia de visitantes durante los últimos meses del año, de los cuales el 60 por ciento son nacionales y el restante 40 por ciento internacionales.

CARTELERA MUSICAL

La cartelera musical de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 en el Centro de Espectáculos Montejo será uno de los principales atractivos de la edición 2026.

Se presentarán de manera gratuita La Original Banda El Limón, Deorro y 3BallMty, Reik, Ha-Ash y Matisse, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, Cañaveral y Mariana Ochoa, Santos Bravos y Bronco, entre otros.

A estos espectáculos se suman los conciertos de Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Ozuna, que tendrán acceso pagado. La oferta musical busca ampliar las opciones de entretenimiento para quienes visiten el recinto ferial durante noviembre.

Además de los conciertos, la programación contempla actividades en otros espacios, entre ellos el Teatro del Pueblo, así como 160 espectáculos infantiles dirigidos a las familias. La cartelera también incluirá presentaciones de compañías de baile en el Foro Cultural.

Asimismo, las tradiciones tendrán un lugar destacado con la vaquería, las charreadas, los eventos taurinos y diversas actividades culturales.

En la conferencia participaron el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo; el director general del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto Basulto Soberanis.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Ganado de Registro del Estado de Yucatán; la embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, Yahaira Grissel Pérez Contreras; el presidente de la Canacome, José Enrique Molina Casares; y el titular de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez.