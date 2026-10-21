Gobierno federal pagará obra hidráulica de Jalisco: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal pagará en su totalidad una obra hidráulica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuya inversión podría ser entre 12 y 13 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo informó que este martes se reunió con el titular de la Conagua, Efraín Morales, con quien estableció la medida para evitar que el estado se endeude.

"Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ayer me vi con Efraín (Morales). Todavía mañana hay una reunión con el gobierno de Jalisco. El gobierno federal va a aportar los recursos", anunció.

La mandataria federal indicó que el gobierno de Jalisco invierte alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en una planta potabilizadora. La decisión de apoyar a Jalisco se basa en evitar que la entidad emecista no se endeude y ayudar a la población de Jalisco.

"El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos. Y de acuerdo con lo que me informa Efraín, son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones (la obra de apoyo).

"Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a los 2 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco", explicó.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había advertido que se debían completar obras hídricas que quedaron pendientes en la administración estatal pasada, como fue la Presa de El Zapotillo, que tuvo que hacer el exgobernador, Enrique Alfaro Ramírez.