Sheinbaum revisa cifras diferenciadas de homicidios del Inegi y del SESNSP; establece mesa de trabajo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se realiza una mesa de trabajo con el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para revisar la diferencia reportada de homicidios dolosos durante 2025.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal fue consultada sobre la cifra del INEGI que reportó 29 mil 488 víctimas de este delito, mientras que el SESNSP presentó 24 mil 348.

“Es algo que estamos revisando con el Inegi en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación y también viendo estado por estado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que reportaron las fiscalías y lo que después reporta el Registro Civil? Sale este dato para el 25, se están revisando los datos con el Inegi y la del 26 saldrá a finales del 2027”, declaró.

La presidenta Sheinbaum Pardo atribuyó la diferencia de los casos de homicidios dolosos reportados individualmente por las 32 fiscalías estatales y la propia Fiscalía General de la República (FGR), a aquellos documentados a través de actas de defunción, a los que el Inegi tiene acceso para elaborar su informe Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).

“Hay un tema que salió este año diferente a los que había ocurrido en… los datos… a ver, los datos del gabinete de seguridad que presentamos aquí vienen de los datos de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Cuando hay un homicidio doloso, sea por riña, sea por delincuencia organizada o por alguna otra situación, incluso feminicidio, que se cataloga como otro delito”, argumentó.

La titular del Ejecutivo expuso que cada semana se hace una revisión a los datos proporcionados por fiscalías estatales, al presentarse ajustes con el paso de los días. Puso el ejemplo de personas que pueden ser heridas por armas de fuego y posteriormente pueden perder la vida días después en un hospital, lo cual es reportado a las autoridades.

“La fuente el Inegi para el dato final viene e los registros y las actas de defunción. Da una cifra preliminar y luego la definitiva. En este caso del 2025 de los propios datos del Inegi hubo una diferencia mayor a la que había venido en años anteriores”, comentó.

La presidenta insistió que en una mesa de trabajo en la que participa el Inegi y el SESNSP se están revisando las cifras y el resultado de ésta se dará a conocer, al sostener que es importante la transparencia.

“Se están revisando los datos con el Inegi. La fuente de información original puede ser la diferencia”, dijo.