Cifra de víctimas de homicidio doloso en 2025 difiere 19.9% entre INEGI y SESNSP

La cifra de víctimas de homicidio doloso registradas en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presenta una diferencia de 19.9 por ciento, con más casos reportados por el primer organismo.

El INEGI presentó este martes los resultados de la Estadística de Defunciones Registradas (EDR) correspondiente al año pasado, en la que se estableció que 29 mil 488 personas murieron como víctimas de homicidio.

Por su parte, en el informe Víctimas de Delitos del Fuero Común 2025, del SESNSP, las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) registraron un total de 23 mil 612 personas que murieron por una causa violenta.

La diferencia entre las cifras es de 19.9 por ciento, con 5 mil 876 casos más de homicidio doloso registrados por el INEGI el año pasado.

INEGI

La EDR publicada este martes por el INEGI establece que entre 2024 y 2025 se presentó un descenso de 12.1 por ciento en la cifra de víctimas de homicidio, ya que en 2024 se reportaron 33 mil 550 casos.

En 2025, de las 29 mil 488 víctimas de ese delito, 25 mil 812 fueron hombres, el 87.5 por ciento, mientras que 3 mil 338 fueron mujeres, el 11.3 por ciento. En 338 casos no se especificó el sexo de la víctima.

En el rubro “Defunciones registradas a causa de homicidio, según entidad federativa de registro” se estableció que el año pasado Guanajuato fue la entidad con la mayor violencia letal, con 3 mil 334 casos.

Le siguió el Estado de México, con 2 mil 618 casos; Chihuahua, con 2 mil 291; Baja California, con 2 mil 144 personas asesinadas; Sinaloa, con mil 966, y Sonora, con mil 661 casos.

En entidades con actividad constante de grupos delictivos, como Michoacán, se registraron mil 593 homicidios el año pasado, de acuerdo con la EDR; en Guerrero fueron mil 425 casos; en Jalisco, mil 411; en Morelos, mil 158 víctimas, y en Nuevo León, mil 087 casos.

Menos de mil

De acuerdo con la información de la EDR, en 2025 ocurrieron 942 homicidios en Veracruz; en la Ciudad de México, 830; en Colima, 672; en Quintana Roo, 550; en Tamaulipas, 332; en Zacatecas, 280, y Yucatán fue la entidad con menor violencia letal, con 59 personas asesinadas el año pasado.

Ahora bien, la tasa bruta no estandarizada de homicidios por cada 100 mil habitantes, por entidad, ubica a Colima como el estado con el mayor índice, con 92.6 casos en este esquema de medición.

Le siguió Sinaloa, con 62.2 homicidios por cada 100 mil habitantes el año pasado; Morelos, con 58.6 casos; Chihuahua, con 58, y Baja California, con 56.8 personas asesinadas en esta escala.

Causas

El estudio del INEGI estableció que, del total de víctimas de homicidio del año pasado, 29 mil 488, en el 70.6 por ciento de los casos la causa fue el uso de arma de fuego, con un total de 20 mil 818 víctimas.

En el 9.5 por ciento de los casos, 2 mil 801, la causa de muerte se clasificó como contacto traumático con arma blanca; mientras que el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación ocurrieron en el 6.6 por ciento, con mil 946 casos.

Edad

La EDR estableció que, por rango de edad, entre los hombres de 25 a 34 años fallecieron 7 mil 351 personas el año pasado, mientras que en el rango de 35 a 44 años murieron 5 mil 758 víctimas. El homicidio fue la principal causa de defunción para los hombres de esas edades.

Los resultados indican que el grupo de edad con el mayor número de homicidios, considerando ambos sexos, fue el de 25 a 34 años, con el 28.2 por ciento del total, es decir, 8 mil 315 víctimas.