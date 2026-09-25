Sheinbaum descarta nexo entre captura de alcalde Juchitán y ataque a Elvis Guerra

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó alguna relación entre la captura del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, y la agresión de la diseñadora muxe, Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que usó en la conmemoración del Grito de Independencia.

Al realizar su conferencia matutina desde Tabasco, la jefa del Ejecutivo explicó que la investigación en contra de Miguel Sánchez Altamirano ya tenía tiempo.

"La detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía. Se da en el mismo momento, pues digamos, unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionado. Es una investigación que venía desde hace ya tiempo en donde había denuncias de vínculos con la delincuencia organizada", respondió.

La mandataria federal recordó que esta semana se reunió con la artesana muxe junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum sostuvo que las investigaciones se dan independientemente del partido al que pertenezcan los funcionarios y que se trabaja para que haya autoridad en Juchitán.

"Como ustedes saben, independientemente el partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes, se trabaja para que no siga ocurriendo y si es una denuncia penal con sustento, se hace la detención.

"Entonces, eso fue lo que ocurrió con el presidente municipal: cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva, y está trabajando en la Secretaría de Gobernación con el gobernador, pues para que muy pronto pueda tener su autoridad en el municipio de Juchitán", expresó.

Elvis Guerra denunció el pasado 18 de septiembre que su casa en Juchitán fue atacada por un grupo criminal luego de no pagar "cobro de piso". La artista muxe comentó que le exigieron 200 mil pesos por la reciente inauguración de un salón de eventos familiar en la zona.