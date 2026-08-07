Inflación en México baja a 3.12% en julio; es su nivel más bajo desde 2020

La inflación anual en México continuó su trayectoria descendente durante el mes de julio, alineándose con las expectativas del mercado. Sin embargo, las presiones persistentes en la inflación subyacente mantienen al Banco de México (Banxico) con una postura monetaria cautelosa.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se desaceleró a un 3.12%. Este dato representa su nivel más bajo desde mayo de 2020 y marca el cuarto mes consecutivo de descensos en la inflación general.

Con este resultado, la inflación se acerca cada vez más al punto medio de la meta permanente del banco central, establecida en un 3% (con un margen de variación de +/- un punto porcentual). En términos mensuales, los precios al consumidor apenas aumentaron un 0.03% en julio.

La inflación subyacente: el reto para Banxico

La inflación subyacente, un indicador crucial para medir la verdadera trayectoria de los precios al excluir productos de alta volatilidad, disminuyó por sexto mes consecutivo para ubicarse en un 3.95%, su nivel más bajo desde abril de 2025.

A pesar de esta mejora, el indicador se mantiene cerca del límite superior del rango objetivo oficial. Dentro de este componente, durante julio:

Los precios de las mercancías aumentaron un 0.19% mensual.

aumentaron un mensual. Los precios de los servicios crecieron un 0.26% mensual.

Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.50%

El panorama actual explica las decisiones recientes del Banco de México. La institución decidió mantener su tasa de referencia sin cambios en un 6.50%, señalando que es apropiado conservarla en ese nivel frente a los retos macroeconómicos nacionales e internacionales.

Además, el Banxico aplazó su previsión sobre cuándo la inflación convergerá finalmente a la meta del 3%, moviéndola del segundo al cuarto trimestre de 2027.

"Nada en el informe de hoy modifica nuestras perspectivas de política monetaria. Seguimos esperando que la tasa clave de interés permanezca sin cambios durante el resto de 2026", dijo Andrés Abadía, economista en jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

¿Qué productos subieron de precio en julio?

De acuerdo con el Inegi, los productos y servicios que más subieron de precio en el séptimo mes del año fueron:

Cebolla, con un aumento del 18.97%.

Naranja, con un incremento del 11.90%.

Computadoras, con una alza del 6.10%.

Transporte aéreo, con un aumento del 4.11%.

¿Qué productos bajaron de precio en julio?

En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio durante el mes de julio fueron:

Jitomate, con un descenso del 29.20%

Chile poblano, con una reducción del 15.63%.

Chile serrano, con una baja del 6.98%.

Hoteles, con un descenso del 4.51%.

Cremas para la piel con una reducción del 1.71%.

Huevo, con una baja del 1.08%.

Con información de Reuters