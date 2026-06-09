Buscan armar logística para producir Olinia

Para concretar el proyecto del auto eléctrico Olinia, se buscan ubicaciones para instalar las plantas para producir las piezas y componente del vehículos, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Lo primero era el prototipo, que ya está. Y va a tener algunas mejoras. Lo llaman “el Olinia 1” Y prontito se presenta el Olinia 2, que es ya el de carga, que está muy bonito también.

Y puede ir teniendo mejoras también. Por ejemplo, puede tener aire acondicionado o no tener aire acondicionado, como se venden los vehículos. Y cubre un nicho.

Entonces, ahora ya estamos viendo la otra parte, que es la producción en serie, con quién se hace”, comentó Sheinbaum.

Desde el anuncio del proyecto y en la presentación de Olinia, el domingo pasado, se explicó que se eligió Puebla para desarrollar el proyecto por su cercanía a la Ciudad de México, por su amplia oferta educativa, lo que facilitó el trabajo de personal especializado, y las facilidades otorgadas por el gobierno del estado.

Se esta buscando el mejor lugar por el tema de la producción de autopartes. La armadora de baterías esta en Puebla, porque ahí se dieron todas las facilidades por el gobernador (Alejandro Armenta), que apoyo mucho el proyecto”, comentó.

El proyecto Olinia tiene hasta el momento su primer prototipo, y se espera tener hasta tres versiones.

Además de ser eléctrico, tendrá capacidad para seis pasajeros y su costo base será de 150 mil pesos.