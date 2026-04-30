Sheinbaum critica declaraciones del embajador de EU; acusa actitudes 'injerencistas'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este jueves 30 de abril, su inconformidad con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, a quien acusó de adoptar una postura “injerencista” tras pronunciarse sobre el caso de las acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa.

El señalamiento surge luego de que el diplomático estadunidense afirmara que se necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción, para que las inversiones en México puedan avanzar.

Lo anterior en torno a los cuestionamientos del caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Las palabras del embajador fueron interpretadas por el gobierno federal como una intromisión en asuntos internos del país.

“Un embajador no puede tener una actitud injerencista”, afirmó la mandataria. Cuartoscuro

Durante su posicionamiento, Sheinbaum calificó las declaraciones como “desafortunadas” e insistió que ningún representante diplomático debe intervenir en temas que competen exclusivamente a la soberanía nacional.

“Un embajador no puede tener una actitud injerencista”, afirmó, al tiempo que reiteró que México busca mantener una relación de respeto, colaboración y entendimiento con Estados Unidos.

La relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo. México es un país libre, soberano, y así debe ser reconocido por todas las naciones”, sostuvo la mandataria. Añadió que, si bien su administración no pretende deteriorar los vínculos con el gobierno estadunidense, es su responsabilidad garantizar que se respete la soberanía del país.

Las declaraciones se producen en un momento clave para la relación México–Estados Unidos, marcada por temas sensibles como seguridad, migración e inversión extranjera. Cabe mencionar que hasta el momento, la embajada de Estados Unidos en México no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos de la exjefa de gobierno de la capital del país.

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fdm