Tecmilenio prepara talento para emplearse de por vida

Las nuevas generaciones ya no visualizan su futuro en un solo puesto o una sola industria, sino en múltiples empresas durante su crecimiento profesional.

Hoy más que nunca la educación debe entenderse no solo como un grado académico, sino como una inversión estratégica, como un activo financiero que determina la capacidad de generar valor a lo largo de toda la vida laboral.

En el marco del Día del Trabajo, que se conmemora el 1ro de mayo, se reconoce que las nuevas generaciones tienen expectativas distintas para el empleo. Ahora buscan propósito, flexibilidad y trayectorias profesionales que evolucionen con el tiempo, no solo empleo de por vida en la misma empresa, sino mantenerse vigente y con crecimiento profesional.

Según LinkedIn , en 2030 el 70 % de las habilidades utilizadas en la mayoría de los trabajos actuales cambiarán, lo que reafirma que la actualización constante es más relevante que nunca para sobresalir en el mercado profesional.

Además, la consulta de OCC en su "Termómetro Laboral" 2026, indica que 47 % de los encuestados considera prioritario fortalecer sus habilidades tecnológicas para crecer profesionalmente este año, y 23 % desea cambiar de rubro profesional.

Cabe destacar que las empresas ya no contratan a las y los jóvenes únicamente por su título o por lo que saben, sino por su capacidad de aprender, adaptarse y resolver problemas complejos. El conocimiento estático ha dejado de ser suficiente; las competencias dinámicas y la actualización continua se han convertido en el verdadero diferenciador.

Un dato relevante es el aumento del número de la población económicamente activa en México. De acuerdo con el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en febrero de 2026, la tasa de participación económica se ubicó en 59.0 %. Un aumento de 1.2 millones de personas en relación con febrero de 2025, con un total de 61.9 millones de personas de población económicamente activa.

Muchos padres de familia toman decisiones con la visión de invertir en una educación que priorice habilidades híbridas de sus hijos. Estas destrezas les ayudan a combinar conocimientos técnicos con capacidades humanas tales como pensamiento crítico, adaptabilidad y comunicación. Esos padres apuestan por un futuro con empleabilidad que les genere éxito durante toda su vida laboral.

El Dr. Luis Gutiérrez, vicerrector académico de Tecmilenio, plantea que "este cambio de paradigma de aspirar ‘un empleo para siempre’ a construir ‘empleabilidad de por vida’, requiere que los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para enfrentar este reto y lograr sobresalir en el mundo laboral. Esto ha permitido que 9 de cada 10 estudiantes de Tecmilenio obtengan trabajo antes de graduarse".

Elegir un modelo educativo alineado a la realidad actual, ya no es solo una decisión académica, sino una estrategia financiera de largo plazo para asegurar la relevancia, estabilidad y crecimiento laboral en un mundo que cambia a gran velocidad.