Sheinbaum corta el listón del nuevo Campus Tijuana de la Universidad Rosario Castellanos

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Campus Tijuana, con una matrícula activa de mil 125 estudiantes, de la que 60 por ciento son mujeres.

En su intervención acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la titular del Ejecutivo Federal recordó que esta institución educativa, fue un sueño que nació cuando a los 15 años participó desde el CCH-Sur, en el llamado movimiento de rechazados de la UNAM, en protesta por la gran cantidad de alumnos que se quedaban sin un lugar en la preparatoria.

La presidenta de la República destacó que, en el pasado, los gobiernos neoliberales dejaron de construir escuelas de educación media superior y superior, porque todo el dinero se lo robaban, pero ahora es diferente, y se defiende el Derecho a la educación que tiene el pueblo de México.

Nunca olviden todos los estudiantes, nunca lo olviden, quien les da esta educación, por supuesto sus maestros, Alma, que es una excelente rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Rosaura, Mario (titulares de las secretarías de Ciencia y de Educación Pública), pero ¿Quién permite esta educación?, el pueblo de México, porque los impuestos del pueblo son bien utilizados, no como antes que quedaban en unos cuantos bolsillos, los impuestos se ven en las escuelas y el derecho a la educación”

Claudia Sheinbaum aprovechó la oportunidad para anunciar la próxima construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Mexicali y más preparatorias, como es el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), Número 290 en Tijuana.

Actualmente la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene una oferta educativa de 36 licenciaturas y 15 programas de posgrado, con un total de 77 mil alumnos en el país.