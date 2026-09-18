Sheinbaum confirma llamada telefónica con Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este miércoles tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que avanzan las negociaciones para un acuerdo entre ambas naciones.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal explicó que la comunicación estaba programada, y que se avanzó en los temas comerciales, además de rechazar que se tocará el tema de seguridad. La titular del Ejecutivo señaló que no puede dar información ni realizar un anuncio formal sobre los acuerdos alcanzados.

Sí hablamos con el presidente Trump el miércoles. Es una llamada que se tenía programada. Muchas veces hablamos entre el Presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer porque pues vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una eh una solución o una información, un anuncio ya formal. Y casi puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo eh con nosotros, México-Estados Unidos", confirmó.

La mandataria federal calificó la comunicación con Trump como "buena" y reiteró que informará hasta que se llegue a un acuerdo final. Informó que en la conversación participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La presidenta Sheinbaum Pardo expresó su respeto al Primer Ministro canadiense Mark Carney, tras las negociaciones que tiene con la Unión Europea para ser miembro asociado, y consideró que, como líder de su país busca tomar las mejores decisiones.

Respetamos mucho al Primer Ministro Carney. Él está tomando las mejores decisiones que considera para su país. Ellos estuvieron apunto de alcanzar un acuerdo, por distintas razones que no conocemos más que lo público, no pudieron llegar a este acuerdo. Entiendo que siguen buscando conversaciones con Estados Unidos", refirió.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su deseo de que se mantenga el T-MEC. Explicó que México mantiene conversaciones con Estados Unidos para que no se impongan aranceles en acero, aluminio y automóviles. La Mandataria indicó que ha hablado 22 veces con el Presidente Donald Trump.