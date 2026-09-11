Autoridades educativas evaluarán límites al uso de dispositivos móviles en planteles

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 18 de septiembre se reunirán los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas para analizar los resultados de la encuesta realizada sobre la regulación del uso de los teléfonos celulares en las escuelas.

Al realizar su conferencia matutina desde Tuxtla Gutiérrez, la jefa del Ejecutivo anunció que a partir del análisis la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomará una decisión.

La mandataria federal aclaró que no se trata de prohibir el uso de los celulares, pero, debe revisarse su regulación debido a que su uso sin control ha demostrado problemas de adicción a dichos dispositivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su posición sobre la prueba PISA, al considerar que no muestra la realidad de la educación en el país. Aunque reconoció que a los estudiantes mexicanos no les fue bien en el rendimiento en matemáticas y en comprensión de lectura, también señaló que otros países tuvieron malas evaluaciones.

En cuanto a las matemáticas, la jefa del Ejecutivo anunció que habrá un libro especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas para ayudar a los profesores y a los estudiantes.