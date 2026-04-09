Sheinbaum anuncia Unidad de Interpretación de Imagenología

Como parte del proyecto del Servicio Universal de Salud, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de una unidad de interpretación de imagenología para que la población tenga acceso a estudios de resonancias magnéticas y tomografías de manera gratuita.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la unidad de interpretación de imagenología se inaugurará a finales de año en una primera etapa para las personas que se atienden en los institutos nacionales de salud.

“Estamos haciendo una unidad de interpretación de imagenología ¿Qué quiere decir eso? Que va haber una unidad de servicios, va estar listo a finales de año. Ya está prácticamente lista la infraestructura y se están comprando los equipos donde puedas hacerte una tomografía, una resonancia magnética, no importa en qué instituto nacional te estés atendiendo, vas a ir a la unidad de imagenología ahí te van hacer tu servicio, ahí van a ver los radiólogos todos los médicos que interpretan y por internet van a mandar el diagnóstico a tu unidad de salud”, detalló.

La jefa del Ejecutivo pidió a los beneficiarios no temer que se ocupen sus servicios de salud otros derechohabientes, pues la propuesta es mejorar el servicio de salud.

Este 7 de abril, la mandataria federal anunció y presentó los lineamientos del Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es que la población pueda atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e Issste. Del 13 al 30 de abril, iniciará el registro para la credencialización, comenzando con las personas de 85 años y más.

Reproducir

vjcm