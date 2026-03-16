Sheinbaum anuncia que hará donación personal en favor de Cuba; 'México es un pueblo fraterno'

En respaldo a la propuesta lanzada el fin de semana por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba, este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que hoy enviará una donación.

El anuncio lo realizó en el espacio de su conferencia mañanera en la cual, detalló que dicha aportación será depositada a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual explicó, es representada por el artista Carlos Pellicer López y la escritora Laura Esquivel.

Sobre la conformación de Humanidad con América Latina, la jefa de Estado se limitó a decir que siguió el "proceso normal" de otras asociaciones civiles para su creación por lo que no hay duda de que los recursos serán utilizados de buena forma.

Cabe mencionar que la doctora Sheinbaum no brindó más detalles sobre la aportación que dará sin embargo confirmó que esta sí será de forma personal y de paso reiteró que México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre.

México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca. Yo creo que sí haré una aportación, lo voy a hacer de manera personal", señaló.

Por otro lado, la primera presidenta de México rechazó las críticas que han surgido por el mensaje del expresidente López Obrador respecto al apoyo a Cuba y acusó que se han difundido "mentiras tremendas".

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fdm