Director de academia Doenitz y 'Estrellita' en audiencia por feminicidio de Dafne

La audiencia inicial de Jorge Luis "N", director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrella "N", responsable del área femenil de la institución, comenzó la mañana de este domingo en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, dentro del proceso que ambos enfrentan por el delito de feminicidio en agravio de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida tras participar en un campamento de verano organizado por la academia.

La diligencia inició alrededor de las 10:00 horas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentara las órdenes de aprehensión en contra de ambos imputados y los pusiera a disposición de la autoridad judicial.

Minutos después del inicio de la audiencia, la defensa de Jorge Luis "N" y Estrella "N" solicitó un receso de dos horas, con el propósito de analizar la carpeta de investigación entregada por el Ministerio Público.

La asesora jurídica de la familia de Dafne, Lizeth Alejandra Flores García, explicó que durante esta primera etapa únicamente se llevó a cabo la identificación formal de los imputados y la entrega de los antecedentes de investigación a sus abogados.

“Ellos han solicitado un receso para efecto de que el Ministerio Público les corrió traslado de la carpeta de investigación para que puedan estar debidamente enterados de lo que existe en la carpeta, de los antecedentes de investigación que existen y poder dar inicio a la audiencia inicial y que tengan una defensa técnica adecuada”, señaló.

Aún no se analiza el fondo del caso

La representante legal de la familia precisó que la audiencia todavía no entra al análisis de los hechos relacionados con la muerte de Dafne, ya que el receso fue concedido para garantizar el derecho de defensa de los acusados.

Indicó que, una vez reanudada la diligencia, la jueza deberá resolver en primer término la legalidad de la detención de ambos imputados.

Posteriormente, en caso de que las capturas sean calificadas como legales, el Ministerio Público formulará la imputación por el delito de feminicidio, solicitará la vinculación a proceso y se abrirá el debate sobre las medidas cautelares que deberán imponerse.

“Procede a analizarse la legalidad de la detención y posteriormente, una vez que se decrete si fue legal o no, se continúa con la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, además del debate de medidas cautelares”, detalló Flores García.

Padre de Dafne participa como víctima indirecta

En la audiencia también se encuentra presente Gabriel Zapata Enríquez, padre de la adolescente, quien participa en el proceso como víctima indirecta y ha dado seguimiento a las investigaciones desde que ocurrió el fallecimiento de su hija.

Hasta el momento, la autoridad judicial no ha determinado cuánto tiempo se prolongará la audiencia inicial, debido a que el procedimiento dependerá del desarrollo de las actuaciones procesales y de los planteamientos que formulen tanto la Fiscalía como la defensa.

La madrugada de este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas trasladó a Jorge Luis "N" y Estrella "N" al Centro Integral de Justicia de Altamira bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El operativo se realizó después de las manifestaciones registradas en Ciudad Madero, donde familiares, amigos y ciudadanos exigieron justicia por la muerte de Dafne.

Jorge Luis "N" fue detenido la noche del sábado en un domicilio del fraccionamiento Los Encinos, en Altamira, mientras que horas después fue capturada Estrella "N", responsable del área femenil de la Academia Militarizada Doenitz.

Ambos fueron ingresados al complejo judicial alrededor de las 3:40 de la madrugada, escoltados por un convoy de patrullas de la Fiscalía.

La representación social buscará acreditar durante la audiencia los elementos que sustentan la imputación por el delito de feminicidio, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de responder a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La resolución sobre la legalidad de las detenciones, la formulación de la imputación, una eventual vinculación a proceso y las medidas cautelares marcarán el inicio formal del proceso penal por uno de los casos que ha generado mayor indignación en Tamaulipas.