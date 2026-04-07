Sheinbaum alista decreto para crear Servicio Universal de Salud; "es un paso histórico”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó desde Palacio Nacional que en los próximos días se publicará el decreto para la conformación del Sistema Universal de Salud.

En el marco de su comparecencia con la prensa, la mandataria aseguró que este proyecto es un pasó histórico en cuanto a atención de salud se refiere para todos los mexicanos pues se busca que cualquier persona pueda atenderse del padecimiento que sea en todo el sistema hospitalario disponible sin importar si es derechohabiente o no.

Es un paso histórico que estamos avanzando hacia el Servicio Universal de Salud. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier servicio de salud y pueda ser recibido”, mencionó.

En más detalles sobre este tema, la jefa de Estado declaró que la credencialización va durar un año para lograr la cobertura nacional y de paso destacó que el ideal es que los sistemas de salud públicos compartan equipos con el fin de dar la mejor atención.

La meta, refirió Sheinbaum Pardo es que en enero de 2027 los tres sistemas de salud públicos que son: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar compartan todo tipo de servicios.

Otro de los objetivos mencionados dentro de la conferencia mañanera es que la población pueda usar los servicios de salud como para poder aprovechar servicios médicos o combatir la saturación de los mismos dependiendo de los hospitales o clínicas.

Para usar el nuevo servicio habrá una credencial y este proceso ya ha iniciado desde un año y medio antes. Cuartoscuro

Habrá credencial oficial para el Sistema Universal de Salud

Mientras tanto, la primera presidenta del país explicó que ya se ha venido trabajando para la preparación del Servicio Universal de Salud con el tema de credencialización. En este sentido, Claudia Sheinbaum dijo que para usar el nuevo servicio habrá una credencial y este proceso ya ha iniciado desde un año y medio antes de que entre en vigor en enero de 2027.

Esta será una identificación oficial independiente de la del Instituto Nacional Electoral (INE). Para poder usar otros servicios también se deberá tener el expediente digital y acceso al mismo mediante una app en la que podrán consultar resultados de estudios médicos, hacer citas y conocer más datos de su clínica u hospitales de urgencias.

Por último, la jefa del Ejecutivo apuntó que debido a que en el IMSS Bienestar solo están inscritos 24 estados, también se tomarán en cuenta los hospitales estatales de seis entidades que no se han sumado.

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