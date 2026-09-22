Sheinbaum alerta a costas del Pacífico por huracán Polo: “Estén muy atentos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población que habita en la costa del Pacífico, particularmente en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, a mantenerse atenta a la evolución del huracán Polo y a seguir la información oficial emitida por las autoridades de Protección Civil.

Durante su conferencia de este martes, la mandataria explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el huracán no tendría previsto ingresar directamente a territorio mexicano, sino que avanzaría de manera paralela, bordeando la costa del Pacífico.

El huracán Polo, la información hasta ahora que tenemos es que no va a llegar directamente a la costa; va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, mencionó.

A partir de este pronóstico, la jefa de Estado pidió a la población de las zonas costeras mantenerse en alerta ante la evolución del fenómeno meteorológico, particularmente por el incremento en su intensidad.

La presidenta insistió en que, aunque la información disponible apunta a que Polo no tocará tierra directamente, las condiciones meteorológicas asociadas al huracán requieren que la población permanezca atenta a los avisos oficiales.

Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que estén muy atentos”, señaló Sheinbaum al referirse a la trayectoria prevista del fenómeno.

Aunado a lo anterior la primera presidenta del país destacó que la información sobre la trayectoria y evolución del huracán puede actualizarse conforme avance el monitoreo, por lo que pidió no bajar la guardia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Sheinbaum también señaló que, en caso de presentarse algún cambio relevante en el comportamiento o trayectoria de Polo, informará oportunamente a la población.

Cabe mencionar que el llamado de la presidenta ocurre mientras Polo se mantiene frente a las costas mexicanas y ha alcanzado una intensidad de categoría 5, de acuerdo con reportes meteorológicos difundidos este martes. Aunque su núcleo se mantiene mar adentro, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles efectos en las entidades del Pacífico.