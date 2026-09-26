Semar refuerza Plan Marina en BCS y Sonora por huracán Polo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó el despliegue preventivo del Plan Marina ante la evolución del huracán “Polo”, que nuevamente alcanzó la categoría 5 y mantiene una trayectoria que podría generar afectaciones en Baja California Sur y, posteriormente, en Sonora.

El fenómeno es vigilado de manera permanente por especialistas de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico (DIREDIMOAT), quienes ubicaron su centro en las inmediaciones de Isla Socorro, Colima.

Las proyecciones indican que “Polo” continuará su desplazamiento hacia el norte-noroeste, bordeando la costa occidental de la península de Baja California. Durante su avance podría provocar efectos en zonas próximas a Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés, en Baja California Sur.

Posteriormente, se prevé su ingreso al Golfo de California, con dirección hacia las costas de Sonora y áreas cercanas a Topolobampo y Guaymas. La estimación de las autoridades navales establece que durante ese recorrido el ciclón comenzaría a perder intensidad hasta degradarse, eventualmente, a huracán categoría 2.

Ante este escenario, los mandos navales de las entidades bajo posible afectación incrementaron sus preparativos y mantienen coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres niveles de gobierno.

Como parte del dispositivo, fueron trasladadas a Manzanillo, Colima, mil despensas y ocho mil litros de agua potable. Los suministros quedaron embarcados en el ARM Isla Tiburón (BAL-01), listos para movilizarse hacia las zonas donde sean requeridos.

De modificarse las condiciones meteorológicas, los víveres podrían ser enviados a La Paz y Santa Rosalía, Baja California Sur, localidades consideradas dentro de las áreas susceptibles de registrar efectos importantes por el paso del ciclón.

La Marina también movilizó tres vehículos Ural y diverso equipo para fortalecer su capacidad logística.

Personal de las Brigadas de Respuesta a Emergencias permanece preparado para ser desplegado en función del comportamiento del huracán.

Además, tres embarcaciones fueron colocadas en situación de alistamiento: el ARM Usumacinta (A-412), ARM Isla Tiburón (BAL-01) y ARM Zapoteco (AMP-02).

En materia portuaria, la dependencia mantiene medidas precautorias a lo largo del litoral del Pacífico. La navegación menor continúa suspendida en San Carlos y Bahía Magdalena, Baja California Sur.

En contraste, permanece abierta la navegación mayor en Lázaro Cárdenas, Michoacán; la navegación general en Acapulco, Guerrero, y la navegación menor en Puerto Escondido, Oaxaca.

Mientras continúan los preparativos ante la trayectoria de “Polo”, elementos de la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizan trabajos de auxilio en comunidades costeras que ya registraron afectaciones.

Las acciones incluyen retiro de escombros, limpieza, recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia. Los marinos colocaron 2 mil 250 costales de arena para levantar una barrera de protección frente al oleaje elevado.

En coordinación con Protección Civil, el personal naval también participó en la distribución de 232 despensas y apoyó el traslado de habitantes hacia albergues habilitados para proteger a la población.

La Semar informó que el seguimiento de “Polo” continuará de manera permanente para ajustar el despliegue de personal, embarcaciones, vehículos y ayuda humanitaria conforme cambien su intensidad y trayectoria.