Polo va rumbo a Baja California Sur; tocará tierra el lunes por la tarde como huracán categoría 2

Polo tocará tierra el próximo lunes 28 de septiembre entre las 05:00 y las 06:00 de la tarde como huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en la parte central de Baja California Sur, en el municipio de Comondú, cerca de Cabo San Lázaro y Puerto Cortés.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre el riesgo de severas inundaciones por la llamada marea de tormenta, debido al incremento en el nivel del mar de entre uno y 1.5 metros de altura.

Además, pronosticó mar de fondo y olas de hasta 10 metros de altura en Mulegé y Puerto San Carlos en Comondú.

El huracán Polo tocará tierra el lunes en Comondú, BCS, como categoría 2; prevén marejada de hasta 10 metros y lluvias torrenciales por aportes de Odalys. Especial

Fabián Vázquez Romaña, alertó que Polo recibirá aportaciones de humedad del huracán Odalys, también presente en el Océano Pacífico, lo que generará lluvias torrenciales acumuladas de 150 a 250 milímetros, es decir, que podrían caer entre lunes y martes hasta 250 litros de agua por cada metro cuadrado de territorio.

Agregó que el huracán, con vientos de 175 va 215 kilómetros por hora, tardaría 24 horas en cruzar hacia el Golfo de California, para después internarse a Sonora y Chihuahua como tormenta tropical.

Estamos esperando que en la costa de Comondú, se presente la principal afectación por viento y lluvia; después Loreto, que está al lado del mar del Golfo de California, también en el sur de Mulegé, tendríamos vientos con fuerza de tormenta, y en especial en las regiones de Punta San Carlos y Loreto”, explicó.

El huracán Polo tocará tierra el lunes en Comondú, BCS, como categoría 2; prevén marejada de hasta 10 metros y lluvias torrenciales por aportes de Odalys. Especial

Por su parte, Nadia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, reveló que existen 554 refugios temporales en la región que se podrían activar en caso de ser necesario.

Detalló que hay 169 albergues en Baja California Sur, 144 en Sonora, 115 en Chihuahua y 126 en Sinaloa.

Cabe recordar que Polo, ya rompió todos los récords como uno de los huracanes más potentes en el Océano Pacífico, al permanecer por más de 48 horas acumuladas en la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.