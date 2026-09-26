'Polo' vuelve a degradarse a categoría 4, pero mantiene peligrosidad

El huracán "Polo" ha comenzado a ceder en intensidad en aguas del Océano Pacífico, degradándose a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson luego de haber alcanzado la categoría 5 —la máxima en el registro meteorológico— durante las primeras horas de este ciclo operativo.

Pese a la baja en la fuerza de sus vientos, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) enfatizó que la amenaza sobre la península de Baja California sigue siendo considerable. Al corte del más reciente informe, el centro del ciclón se ubicó a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, con un desplazamiento sostenido hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

Peligrosidad sostenida en el noroeste

El fenómeno meteorológico sostiene actualmente vientos máximos de 260 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 305 kilómetros por hora. El antecedente inmediato de haber alcanzado la categoría 5 refleja la gran cantidad de energía que el sistema ha acumulado en el mar, por lo que su amplia masa nubosa continúa ingresando a la franja costera del noroeste del país.

Las autoridades del gabinete de Protección Civil instaron a la población a no bajar la guardia ante la ligera baja de categoría, recordando que las bandas nubosas asociadas a "Polo" mantendrán condiciones favorables para lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas de viento severas y oleaje elevado en las costas sudcalifornianas y entidades aledañas. La navegación marítima en la zona permanece bajo estricta vigilancia institucional.