Semar activa operativo ante avance del huracán 'Polo'; más de 13 mil elementos en alerta

Más de 13 mil elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) permanecen en alerta en ocho estados del litoral del Pacífico, como parte del despliegue del Plan Marina en su Fase de Prevención, ante los posibles efectos del huracán “Polo”, que alcanzó la categoría cinco y avanza frente a las costas mexicanas.

De acuerdo con el último reporte naval, el fenómeno se localiza aproximadamente a 314 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 588 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

La circulación del ciclón provoca cielo de nublado a cerrado, lluvias, chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las inmediaciones de su trayectoria.

Ante este escenario, personal, embarcaciones, vehículos y equipos especializados se encuentran preparados para intervenir en caso de que la población requiera ayuda.

La Segunda Región Naval, responsable de Baja California y Sonora, dispone de 3 mil 211 efectivos, además de 220 integrantes de la Brigada de Respuesta a Emergencias. El operativo incluye 68 vehículos, 14 buques, 23 embarcaciones, una planta potabilizadora, tres cocinas móviles y maquinaria pesada.

En Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, la Cuarta Región Naval puso en alerta a 3 mil 503 marinos y 282 elementos especializados en atención de emergencias. También cuenta con 171 vehículos, cinco buques, 36 embarcaciones, ocho plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles y 16 unidades de maquinaria pesada.

La secretaria mencionó que más de 13 mil elementos permanecen en alerta en ocho estados del litoral del Pacífico. Cortesía

Para Colima y Jalisco, la Sexta Región Naval mantiene disponibles 3 mil 965 efectivos, 215 brigadistas, 33 vehículos, un buque y 10 embarcaciones. A estos recursos se suman tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles y 10 unidades de maquinaria pesada.

La Octava Región Naval, con jurisdicción en Guerrero y Michoacán, tiene preparados a 3 mil 268 elementos navales y 200 integrantes de la Brigada de Respuesta a Emergencias. Su capacidad operativa comprende 35 vehículos, cinco buques, siete embarcaciones, cinco plantas potabilizadoras, cinco cocinas móviles y dos unidades de maquinaria pesada.

En conjunto, el despliegue supera los 13 mil elementos navales y reúne recursos destinados a labores de evacuación, traslado, abastecimiento de agua potable, preparación de alimentos, remoción de escombros y atención de comunidades que pudieran resultar afectadas.

La Fase de Prevención del Plan Marina contempla acciones destinadas a reducir riesgos para la vida, el patrimonio de las familias, la infraestructura productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Estas medidas se aplican antes de que ocurra una emergencia, cuando existe la posibilidad de que un fenómeno destructivo impacte una región.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil y las autoridades locales, así como evitar la difusión de información no confirmada.

Para reportar emergencias en el mar, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número 800 627 4621, correspondiente a la línea 800 MARINA 1.