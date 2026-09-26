Decomisan 249 kilos de cocaína y fentanilo en la Garita de Otay, Tijuana
El perro detector “Chocolate” permitió localizar 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un tractocamión que pretendía cruzar la Garita de Otay.
El perro detector “Chocolate” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), participó en la revisión que permitió descubrir un cargamento de presunta cocaína y fentanilo oculto en un tractocamión que pretendía cruzar por la Garita de Otay.
Agentes aduanales marcaron el alto al conductor durante las labores de inspección y vigilancia en el cruce fronterizo.
Con apoyo de “Chocolate”, revisaron la caja del vehículo y localizaron un doble fondo. En ese espacio había 195 paquetes: 184 con presunta cocaína y 11 con presunto fentanilo. El peso conjunto fue estimado en 249 kilos.
El conductor fue detenido e informado de sus derechos. Quedó a disposición del Ministerio Público junto con el tractocamión y los paquetes asegurados.
En el operativo participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).