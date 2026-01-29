Jóvenes colimenses viven en peligro

Colima, gobernada por Índira Vizcaíno Silva, no puede desprenderse el estigma de ser el estado con mayor número de reclutamientos de menores de edad para el crimen organizado.

Y es que desde mediados del año pasado, tanto organizaciones civiles como un informe de la Secretaría de Gobernación, han identificado a la entidad como un foco rojo en esta problemática.

Mantiene una situación crítica de seguridad, posicionándose como una de las entidades con mayores tasas de violencia homicida en México, según reportes de 2025 y el inicio de 2026.

Además de esto, de acuerdo al análisis de México Evalúa sobre violencia y pacificación a nivel local, Colima se mantiene como el estado con la tasa más alta en el índice de comportamiento de la violencia delictiva, específicamente en homicidios.

Se tomaron en cuenta siete indicadores: violencia homicida, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transportista.

Pero no sólo lo ya mencionado, en el tema de narcomenudeo resalta una diversificación del mercado de estupefacientes.

La distribución de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, ha adquirido importancia para financiar otras actividades criminales como la disputa de territorios.

Sin duda Colima arrastra graves problemas que no ha podido resolver, y este nuevo año parece que tendría el mismo destino mientras la administración de Índira Sandoval continúe al frente.

jcp