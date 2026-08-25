"El Niño" amenaza con temperaturas nunca antes registradas en México durante 2027

El mayor riesgo por la presencia del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico se concentrará el próximo año, cuando algunas regiones del territorio nacional podrían experimentar temperaturas sin precedentes, advirtió Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

En el seminario “El Niño 2026: la liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos”, el doctor en Oceanografía Física explicó que las ondas de calor no necesariamente serán más frecuentes, pero sí podrían presentar temperaturas más elevadas y durar durante una mayor cantidad de días, lo que incrementaría los riesgos para la población.

El excoordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que el calor en algunas zonas del país se acercaría o incluso superaría los límites de la tolerancia humana.

Es muy probable que el año que entra tengamos en México temperaturas en varias regiones que nunca antes se habían medido y, por lo tanto, podemos rebasar los límites de resistencia humana o de tolerancia”, advirtió.

De acuerdo con especialistas, los límites de la tolerancia humana al calor no dependen únicamente de lo que marque el termómetro común (temperatura ambiental o de bulbo seco), sino de una combinación crítica entre el calor, la humedad y el tiempo de exposición.

Para medir el impacto real en el organismo, la ciencia utiliza la temperatura de bulbo húmedo, que simula la capacidad del cuerpo para enfriarse a través de la evaporación del sudor.

El informe “Riesgos de desastre interconectados 2023”, elaborado por el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS), establece que el límite máximo de supervivencia para un ser humano sano y en reposo es de 35 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo.

Superado este umbral por más de seis horas, el sudor ya no puede evaporarse porque el aire está completamente saturado de humedad. El cuerpo pierde la capacidad de autorregularse, lo que eleva la temperatura interna y provoca una falla orgánica.

El reporte indica que esta equivalencia extrema se alcanza en escenarios de 40 grados centígrados ambientales con 75 por ciento de humedad y 45 grados centígrados con 50 por ciento de humedad.

Para las personas mayores, los trabajadores al aire libre o las personas con ciertas afecciones médicas, los impactos peligrosos pueden ocurrir a temperaturas mucho más bajas. El calor extremo ya es una gran amenaza para la salud pública, causando un exceso estimado de 500 mil muertes anuales en las últimas dos décadas”, señala.

Golpes de calor

En 2023, México rompió el récord de muertes vinculadas al calor al registrar 421 decesos, 88 por ciento por golpes de calor y 12 por ciento por deshidratación.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Salud (SSA), la gran mayoría de los fallecimientos se concentraron en los meses de junio y julio, principalmente en los estados de Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Veracruz (80 por ciento).

La marca histórica de la temperatura más alta registrada en México es de 52.7 grados centígrados, medidos en la ciudad de Mexicali, Baja California, el 7 de agosto de 2025.

Este dato oficial dee la Comisión Nacional del Agua (Conagua), superó el récord anterior de 52.5 grados centígrados que ostentaba San Luis Río Colorado, Sonora, desde 1966.

En el caso de la Ciudad de México, las ondas de calor de los últimos años rompieron los registros históricos en el Observatorio de Tacubaya, donde el máximo marca ahora 34.7 grados centígrados alcanzados el 25 de mayo de 2024, por arriba de los 34.4 grados centígrados del 24 de mayo de 2024, y del récord previo de 33.9 grados centígrados que se tenía desde 1998.

En el caso de la Ciudad de México, las ondas de calor de los últimos años rompieron los registros históricos Cuartoscuro

¿Qué hacer?

Las medidas de prevención ante olas de calor extremas dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se dividen en cuatro pilares fundamentales: