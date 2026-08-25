Sheinbaum alista reforma para prohibir doble nacionalidad a quienes busquen ser gobernadores o presidentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará una iniciativa de ley para que no se permita que candidatos con doble nacionalidad puedan ser gobernadores en México y presidentes.

“Estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello y en el caso de los gobernadores, pues la verdad debería ser igual. Que ¿por qué vas a tener doble nacionalidad? Si representas al pueblo de México”, sostuvo.

El caso Cabeza de Vaca: El detonante de la reforma

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es un prófugo y el gobierno de Estados Unidos no ha atendido la solicitud de extradición. Señaló que el panista cuenta con la nacionalidad méxicoestadunidense.

La mandataria federal indicó que se buscará enviar dicha iniciativa para que quien busque ser presidente de México deba tener únicamente la nacionalidad mexicana.

“Para ser gobernadora o gobernador ¿Por qué vas a tener nacionalidad de otro país? Eres mexicano y mexicano, punto. Porque si tienes doble nacionalidad, entonces ¿A quién representas? ¿A México o a otro país? En el caso de Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad”, enfatizó.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca enfrenta órdenes de aprehensión y una solicitud de extradición por parte del gobierno de México debido a acusaciones de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.