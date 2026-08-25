Morena designa a Nora Ruvalcaba como “coordinadora de defensa” en Aguascalientes

Nora Ruvalcaba fue designada coordinadora de la defensa de la transformación y soberanía nacional en el estado de Aguascalientes por la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, con lo que toma fuerza su aspiración para contender por la gubernatura de Aguascalientes en 2027.

La senadora con licencia se convirtió así en una de las principales figuras de Morena de cara al proceso electoral de 2027, luego de ser la primera aspirante en acudir al registro presencial realizado el pasado 22 de junio.

Durante el acto de presentación, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, tomó protesta a Ruvalcaba bajo los principios que rigen al partido y al movimiento: “no mentir, no robar y no traicionar”.

La designación coloca a Nora Ruvalcaba al frente de una estructura política que buscará fortalecer la presencia de la llamada Cuarta Transformación en Aguascalientes y preparar el terreno rumbo a la elección estatal de 2027.

Morena anticipa una disputa política en Aguascalientes

Durante el acto, la dirigente morenista advirtió que el proceso electoral en Aguascalientes deberá desarrollarse bajo condiciones democráticas y adelantó que Morena mantendrá una postura de vigilancia frente a sus adversarios políticos.

Daremos una lucha porque el proceso en Aguascalientes sea un proceso democrático, combatiendo las prácticas del viejo régimen y denunciando las que se presenten por parte de la oposición”, anticipó la líder morenista.

La declaración marca el tono con el que Morena pretende enfrentar el próximo proceso electoral estatal, en el que la definición de su candidatura para la gubernatura de Aguascalientes 2027 será uno de los principales temas de la agenda política local.

La designación de Ruvalcaba también representa una señal de unidad entre las fuerzas que integran la alianza, luego de que el Partido Verde confirmara su incorporación a la definición de la coordinación.

Partido Verde se suma a la definición

En la presentación oficial, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó que el Partido Verde también participa en la definición de la coordinación para Aguascalientes.

La dirigente nacional subrayó que el proceso busca mantener una ruta común entre las fuerzas políticas que integran el bloque.

No sobra más que decir que pronto llegará la transformación a Aguascalientes y que iniciamos con mucha firmeza, con mucha unidad y con mucha transparencia en este proceso que ha sido largo, pero ha valido la pena, en términos de cómo se está diciendo de la manera más correcta posible”, afirmó Hernández Mora.

Con esta definición, Morena y sus aliados comienzan a delinear la estrategia política que los llevará hacia la elección de 2027, con Nora Ruvalcaba como una de las figuras centrales del movimiento en el estado.